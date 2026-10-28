Šéfredaktorka Creative Review Eliza Williams: Řemeslo se vrací

Kreativní průmysl se mění rychleji než kdykoli dřív. Umělá inteligence zasahuje do způsobu, jakým vzniká reklama a design, nicméně vedle technologií znovu roste význam řemesla, originality i silné myšlenky, říká Eliza Williams, jedna z nejrespektovanějších komentátorek současné kreativity, šéfredaktorka britského magazínu Creative Review a jedna z hvězd letošního ročníku konference Forum Media.
„Umělá inteligence postupem času nevyhnutelně promění způsob, jakým je práce organizována, a může změnit i samotný proces její tvorby. To ale ještě neznamená, že se mění to nejpodstatnější – schopnost přijít se silnou myšlenkou a zasadit ji do správného kulturního a společenského kontextu,“ říká Eliza Williams v rozhovoru pro Marketing & Media, který vyjde 2. listopadu.
Proměna se prosazuje napříč odvětvími, s tím, jak roste vliv AI, se ale možná poněkud paradoxně stále více cení také řemeslo.
„Už teď vidíme silný důraz na ručně a lidsky vytvářenou práci. Řada kreativců a designérů detailně ukazuje, jak jejich díla vznikají, mimo jiné právě proto, aby se odlišili od tvorby pomocí umělé inteligence. Myslím, že tento trend bude pokračovat a zároveň poroste význam skutečných zážitků a zkušeností,“ dodává Eliza Williams.
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