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Šéf Reportérů bez hranic Bruttin: Pouhé procento populace má svobodný přístup k informacím

Thibaut Bruttin - votvirak
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Svoboda tisku je v ohrožení a klesá počet lidí, kteří mají svobodný přístup k informacím. Taková tvrdá slova přednesl šéf organizace Reportéři bez hranic Thibaut Bruttin na konferenci pořádané vlivnou francouzskou školou Sciences Po.

„Ačkoli to zní podivně, skutečně svobodný přístup k informacím má dnes pouhé jedno procento celosvětové populace. To je přitom méně, než na začátku tisíciletí i než v roce 1985, kdy Reportéři bez hranic vznikli. Tehdy to bylo zhruba 30 procent,“ dodal Bruttin, který bude jedním z hlavních hostů letošního ročníku konference Forum Media.

Čím je tento negativní vývoj dán? Podle Bruttina jde zejména o proměnu mediální scény ve velkých státech.
„Obyvatelé velkých zemí s početnou populací mají přístup pouze k informacím, které někdo kontroluje. Další vliv má i fakt, že novináři v těchto zemích mohou pracovat ve velmi špatných ekonomických podmínkách,“ uvedl Thibaut Bruttin na konferenci školy, kterou sám vystudoval. „Tento celosvětový trend nás znepokojuje, protože svoboda tisku se dostala na historické minimum. Když na začátku 21. století vznikl Světový index svobody tisku, průměrné hodnocení jedné země činilo 72 bodů ze 100. Dnes je to 54 bodů,“ připomněl šéf Reportérů bez hranic.

Tato situace přitom není problematická jen pro samotné novináře, případně pro jejich zaměstnavatele, ale má podle Bruttina celospolečenský dopad. „Žurnalistika je neoddělitelně spjata s příslibem demokracie fungující v celospolečenském měřítku. Aby si lidé mohli utvářet vlastní názory, aby věděli, co se kolem nich děje, a dokázali se kvalifikovaně rozhodovat ve volbách, potřebují svobodný tisk,“ dodal Thibaut Bruttin.

Co nejvíc ohrožuje svobodu slova a projevu? Proč se zhoršují pracovní i životní podmínky novinářů a jak je lze zlepšit? A jak Reportéři bez hranic vnímají vývoj mediálního prostředí v České republice? O tom všem bude mluvit na letošním ročníku největší oborové konference věnované médiím, marketingu a komunikaci Forum Media šéf Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Buďte u toho, konference Forum Media se uskuteční již 10. listopadu v O2 universu.

Odkaz na celou řeč:
https://conference.sciencespo.fr/content/2026-10-13/only-1percent-of-the-global-population-can-freely-access-information-thibaut-bruttin-s-inaugural-lecture_jRGs1cdPgKbIl2oVzFOQ

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