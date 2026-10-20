Projekt VERIFIED připraví influencery na krizovou komunikaci

Desetiměsíční program Evropských hodnot a asociace ATOM se zaměří na bezpečnostní hrozby, dezinformace a odpovědnou komunikaci. Součástí budou návštěvy bezpečnostních institucí i krizová simulace.
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a Asociace tvůrců a online médií (ATOM) připravují program VERIFIED, který má posílit připravenost českých influencerů na krizové situace. Organizátoři chtějí tvůrcům přiblížit fungování bezpečnostních institucí a naučit je rozpoznávat manipulační techniky. Reagují tak na rostoucí význam online tvůrců, kteří oslovují zejména mladší publikum a mohou svými příspěvky rychle zasáhnout velké množství lidí. „Influenceři oslovují publikum, které bezpečnostní komunikace často nezasáhne. Chceme, aby tvůrci v krizi věděli, jak stát funguje, komu věřit a jak se nestát nevědomým nástrojem cizí propagandy,“ říká Jakub Janda, ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.
Program odstartuje v polovině listopadu a potrvá do července. Účastníci navštíví vybrané bezpečnostní instituce, mezi které patří Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Hasičský záchranný sbor a Armáda České republiky. Seznámí se s jejich kompetencemi, způsobem rozhodování i fungováním při řešení mimořádných událostí.
Návštěvy institucí doplní krizová simulace
V červnu tvůrci absolvují interaktivní simulaci krize v online prostředí. Vyzkoušejí si reakce na zhoršující se bezpečnostní situaci, šíření dezinformací i tlak publika a médií. Pod vedením mentorů z veřejného a soukromého sektoru si ověří, jak v takových podmínkách komunikovat odpovědně a důvěryhodně.
„Nikdo z tvůrců nechce být zaskočen jakoukoliv krizí a řešit pak to, jak se v takovou chvíli chovat. Program jim poskytne znalosti, osobní kontakty na instituce i praktickou zkušenost. Chceme vytvořit síť bezpečnostně informovaných tvůrců a trvalý prostor pro spolupráci s veřejnými institucemi,“ uvádí Jiří Burýšek, tvůrce a prezident ATOM. Získané znalosti mají účastníci využít také při každodenní tvorbě obsahu, zejména při ověřování informací a rozpoznávání zahraničních vlivových operací.
Projekt VERIFIED propojuje zkušenosti Bezpečnostního centra Evropské hodnoty v oblasti bezpečnosti s aktivitami ATOM, který zastupuje zájmy nezávislých online tvůrců a dalších subjektů působících v creator economy. Společně chtějí posílit připravenost influencerů na situace, kdy jejich komunikace může ovlivnit informovanost veřejnosti.