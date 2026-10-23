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Mia Korab nastoupila do Symbia. Zaměří se na klienty i zahraniční trhy

Po více než patnácti letech v Londýně se Mia Korab vrací do Prahy. V agentuře Symbio, kam nastoupila v září, bude mít na starosti rozvoj klientských služeb a podporu expanze na zahraniční trhy.

Mia Korab v agentuře Symbio zastává pozici Director of Client Growth & Solutions. Její náplní práce je obchodní rozvoj, návrh klientských řešení a vedení týmu. Přichází z Fundamental Media, která je součástí Fundamental Group zaměřené na média a marketing pro finanční a vzdělávací instituce. Ve Fundamental Media začínala jako Head of Design a od roku 2018 zastávala pozici Creative Director. Podílela se na vývoji reklamních formátů, digitálních produktů a řešení zaměřených na uživatelskou zkušenost. Stála také za vznikem divize Sonar. V projektech pro globální klienty využívala interaktivní storytelling, který pomáhá srozumitelně komunikovat i složitá témata.

„V Londýně jsem s týmem vytvářela pro globální klienty digitální produkty a kampaně, které prostřednictvím interaktivního storytellingu pomáhaly jejich publiku porozumět i vysoce komplexním konceptům. V Symbiu mě láká možnost na tyto zkušenosti navázat, společně s týmem rozvíjet klientské služby i produkty a přispět k dalšímu růstu agentury na českém i mezinárodním trhu,“ říká Mia Korab.

Zaměří se také na aplikaci Molekula

Součástí její agendy bude také Molekula, aplikace Symbia pro správu značky a tvorbu marketingového obsahu. Nástroj soustřeďuje informace o positioningu, tónu komunikace, cílových skupinách, designovém systému a komunikačních kanálech. Na jejich základě umožňuje obsah tvořit, plánovat a publikovat v souladu s identitou značky. Symbio chce produkt rozvíjet také na zahraničních trzích. „Mia má zkušenost s budováním týmu i rozvojem služeb pro mezinárodní klienty. Umí propojit kreativní práci s tím, co klient potřebuje pro svůj byznys. V Symbiu bude společně s týmem hledat, kde můžeme být pro klienty užitečnější a jaké nové služby jim nabídnout. Její zkušenosti z Londýna jsou pro nás cenné i s ohledem na naše globální ambice s Molekulou,“ říká Robert Haas, spoluzakladatel agentury Symbio.

Korab má dřívější zkušenosti také z českých médií. Působila jako šéfredaktorka a art directorka titulu Man&Woman Only v deníku Metro. V Metro International v Londýně následně vedla designové týmy ve 22 zemích a vybudovala sekci zaměřenou na datovou vizualizaci. Ve své práci propojuje design, behaviorální vědu a vedení multidisciplinárních týmů.

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