Libuše Šmuclerová chce napravit novinařinu. Sází na užitek místo kliků

Vědět, co se stalo, už nestačí. Důležitější je pochopit, co to znamená pro náš vlastní život. Na této myšlence staví Libuše Šmuclerová nový mediální projekt Jasně.cz, který chce propojit televizní vyprávění, internet a praktickou novinařinu.
Kolik máte zaplatit za energie, zjistíte během několika sekund. Jenže rozumíte té obálce s vyúčtováním? Třeba jestli neplatíte zbytečně moc a co s tím můžete udělat? Podobné je to i se zdravotní péčí, vzděláváním dětí nebo rodinnými financemi. Informací je všude dost, jenže návodů, jak se v nich vyznat, už podstatně méně.
Tady si Libuše Šmuclerová našla prostor pro nové médium. Bývalá dlouholetá šéfka Czech News Center se vrací k budování mediálního projektu. Na komorním setkání s vybranými novináři představila Jasně.cz, které má odstartovat začátkem příštího roku pod hlavičkou Czech Expert Media.
Má ještě novinařina smysl? Podle Šmuclerové rozhodně ano, musí se však změnit. Současná média se podle ní příliš často pohybují v zajetí ekonomiky pozornosti. Politika, konflikty, názory a honba za kliky vytlačují témata, která lidem skutečně pomáhají v každodenním životě. Navíc přichází umělá inteligence, která dokáže během okamžiku odpovědět na stále více otázek.
„Informace nejsou vzácné, užitek z nich ano,“ říká Šmuclerová. Hlavním stavebním principem Jasně.cz má být praktičnost. Nové médium se zaměří na tři konkrétní oblasti: peníze, zdraví a dovednosti. Redakce chce pomocí dat, rešerší a vlastní novinářské práce identifikovat problémy, které lidi trápí, vysvětlit jejich příčiny a především nabídnout konkrétní řešení. Zhruba 80 procent obsahu by proto mělo končit odpovědí na otázku, co s danou situací může člověk sám udělat.
Televize bez televize, novináři místo influencerů
Změnit se má nejen obsah, ale také jeho podoba. Šmuclerová nechce budovat klasický zpravodajský web, kde se střídají články s fotografiemi a videi. Jasně.cz má fungovat jako kombinace internetu a televize, kde jednotlivé formáty společně vyprávějí jeden příběh. Uživatel dostane nejprve stručnou informaci a pokud ho téma zaujme, může se postupně prokliknout k podrobnějším textům, videím, datům nebo vysvětlení.
Místo nepřetržitého proudu zpráv nabídne Jasně.cz tematické pořady, týdeníky a dlouhodobější série. Robert Malecký se bude podílet na měsíčních tematických pořadech s průběžnou aktualizací, Barbora Černošková bude moderovat týdenní přehled nejdůležitějších událostí doplněné o pohled expertů a Zuzana Tvarůžková se zapojí do tematických sérií. Obsah přitom nebude po zveřejnění mizet někde v hlubinách internetu. Součástí projektu bude také jasplay.cz, knihovna pořadů dostupných na vyžádání, která má připomínat streamovací služby typu Netflix.
Důležitou roli mají samotní novináři. Šmuclerová odmítá představu, že média potřebují najímat influencery, aby dokázala oslovit publikum. Podle ní mohou tuto roli zastávat novinářské osobnosti, které za svým obsahem stojí a dávají jí vlastní tváří. Jednotlivé reportáže a pořady proto mají začínat osobním vstupem reportéra, takzvaným stand-upem. Novinář se má stát průvodcem celého příběhu, nikoli jen jménem pod článkem. Současně má být osobností, která pomáhá budovat důvěru ve značku a přivádět k ní publikum.
Bez předplatného. A bez spoléhání na Seznam
Jasně.cz cílí především na širokou střední třídu, zejména na takzvanou sendvičovou generaci, která současně řeší vlastní děti, stárnoucí rodiče, práci i rodinné finance. Za projektem stojí podnikatel Radomír Lapčík, majitel Trinity Bank, který už dříve investoval do ekonomického webu Newstream. Aktuálně sedmnáctičlenný tým vede Šmuclerová jako generální ředitelka. Technologickou stránku projektu má na starosti Martin Malý, vizuální identitu připravilo studio drawETC. a design webu Lukáš Kijonka. Primární platformou bude mobilní web a mobilní telefony mají hrát zásadní roli také při samotné výrobě obsahu.
Z obchodního hlediska půjde o poměrně odvážnou sázku. Jasně.cz zatím nepočítá s předplatným a chce se financovat především z inzerce. Její prodej povede Anna Mařáková. Šmuclerová zároveň nechce stavět návštěvnost na přísunu uživatelů ze Seznamu, ale budovat ji postupně prostřednictvím sociálních sítí a vlastní značky. Ani videoobsah by neměl být zahlcený reklamou.
Výši investice Šmuclerová neupřesnila, na setkání s novináři nakonec uvedla, že nešlo o víc než 20 milionů korun. Do provozního zisku by se projekt podle jejích očekávání měl dostat během dvou let.
Pro inzerenty může být zajímavé hlavně tematické zaměření projektu. Finance, zdraví a vzdělávání patří do oblastí, ve kterých lidé aktivně hledají odpovědi a rozhodují. Na druhou stranu ale bude důležité udržet jasnou hranici mezi nezávislou novinařinou a komerčním sdělením.
Jestli se podaří proměnit slibovaný užitek ve fungující mediální byznys, ukáže až praxe. Šmuclerová však nechce jen přidat další web do už tak přeplněného mediálního prostoru. Chce vyzkoušet, zda novinařina dokáže uspět i bez neustálého boje o pozornost.