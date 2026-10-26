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Jak bojovat s dezinformacemi? Musí se snažit i značky, říká Tina McCorkindale z Insitute for Public Relations

Tina McCorkindale
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Tina McCorkindale je prezidentkou Institute for Public Relations, vlivné profesní organizaci, která vedle standardů pro odvětví PR nabízí také řadu výzkumů proměny celé komunikace. V nejnovějším reportu ukazuje, že u lidí klesá obava z dezinformací a zároveň roste vliv umělé inteligence. Co s tím? Tina McCorkindale vystoupí na letošním Foru Media, které se uskuteční 10. listopadu v O2 universu. Rozhovor s ní si můžete přečíst v listopadovém vydání Marketing & Media.


Jak se mění svět PR, komunikace a médií? Na to bude hledat odpovědi letošní ročník největší oborové konference o médiích, marketingu a komunikaci ve střední Evropě Forum Media. Jednou z jeho hvězd bude prezidentka vlivného Institute for Public Relations Tina McCorkindale. Ta se chce v Praze zaměřit na to, jak změny v technologiích a informačním prostředí ovlivňují důvěru ve společnosti i samotnou profesi komunikace.
„V Institute for Public Relations se těmito tématy zabýváme, abychom komunikačním profesionálům pomohli lépe se rozhodovat, takže představím i některé poznatky z našeho výzkumu. Doufám, že si lidé odnesou jasnější představu o tom, v čem mohou sami převzít iniciativu,“ říká šéfka institutu.

Podle Tiny McCorkindale je jedním z hlavních motorů změn umělá inteligence, ačkoli nejde jen o ni samotnou. „Generativní umělá inteligence bude organizacím interně pomáhat, zároveň ale může přinést i určitou destrukci. Musíme proto zajistit, abychom technologii skutečně rozuměli a měli ji pod kontrolou, místo abychom podléhali nekritické fascinaci inovacemi a postupovali příliš rychle bez přemýšlení o důsledcích a širších dopadech,“ myslí si McCorkindale

Institute for Public Relations proto nachystalo nový průzkum, v němž zjišťoval, jak lidé na nejnovější trendy reagují. Zjistil například, že klesá strach lidí z dezinformací, zároveň se ale respondenti vyjádřili pro to, aby se právě firmy a komunikační profesionálové podíleli na boji s falešnými zprávami.
„Deepfaky generálních ředitelů už připravily firmy o miliony dolarů, protože přesvědčily zaměstnance, aby poslali peníze podvodníkům. Kromě finančních škod mohou zasáhnout i reputaci organizace nebo cenu jejích akcií, pokud se například objeví falešné video člena vedení. Právě proto je tak důležité rozvíjet informační gramotnost i uvnitř firem, zvlášť když jsou tyto technologie stále sofistikovanější,“ dodává Tina McCorkindale.

Prezidentka amerického Institute for Public Relations Tina McCorkindale bude patřit k hvězdám letošního ročníku konference Forum Media, která nabídne sto řečníků. Buďte u toho již 10. listopadu v O2 universu.

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