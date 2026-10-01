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Alensa po 9 letech mění CMO. Novou marketingovou strategii povede Martin Zítek

Martin Zítek - nový CMO Alensa

Společnost Alensa, přední evropský prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí, jmenovala na pozici CMO Martina Zítka. Ve své nové roli bude zodpovídat za řízení marketingového týmu, rozvoj značky, marketingovou strategii a digitální růst na více než 30 evropských trzích. Ve funkci střídá Jana Jelínka, který marketing společnosti úspěšně vedl více než devět let.

Martin Zítek přináší do Alensy přes 13 let zkušeností z oblasti digitálního marketingu, e-commerce a řízení výkonnostních i brandových kampaní. Do společnosti přichází po osmi letech strávených v Heureka Group, kde od roku 2021 působil jako Group Head of Digital Marketing. Zde měl na starosti programatický i přímý nákup digitálních médií, rozvoj týmu a úzkou koordinaci mezi brandem, daty, obsahem, technologiemi a obchodem. Předtím získával zkušenosti v Mall Group jako Performance Marketing Manager pro značky Mall, CZC a Vivantis.

Důraz na data, AI a měřitelný obchodní dopad

Mezi hlavní priority nového CMO patří rozvoj značky Alensa na mezinárodní úrovni, posilování seniority týmu a vybudování efektivního marketingového modelu fungujícího napříč jednotlivými trhy. Klíčovou oblastí bude také budování kvalitní datové architektury a efektivní zapojení umělé inteligence do rozhodovacích procesů.

„Mým cílem je budovat Alensu jako silnou a důvěryhodnou značku napříč evropskými trhy. V době AI je klíčové mít kvalitní datovou architekturu, která propojí informace o zákaznících, trhu, cenách i dostupnosti produktů. Teprve nad takovým základem může AI pomáhat lépe a v reálném čase chápat, co se v byznysu děje, a rychle reagovat na změny na jednotlivých trzích. Chci propojit data, kreativitu a technologie tak, aby marketing přinášel měřitelnější obchodní dopad a zákazníkům relevantnější komunikaci,“ uvádí Zítek.

Návaznost na dynamický růst a posun k hybridnímu modelu péče o zrak

Martin Zítek ve funkci navazuje na Jana Jelínka, pod jehož devítiletým marketingovým vedením se obrat e-shopu více než zpětinásobil.

Alensa se v současnosti posouvá od čistě online prodejce ke komplexnímu poskytovateli péče o zrak. Zákazníkům nabízí propojení online nabídky s osobními službami, jako je výběr brýlí nebo odborné vyšetření zraku v síti kamenných poboček a franšíz. Cílem je zajistit vysoký a jednotný standard osobní péče napříč všemi prodejními kanály.

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