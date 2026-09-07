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Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje

Thibaut Bruttin Forum Media
  • Exkluzivně v časopise, Forum Media

Útoky na nezávislé redakce i nejistota kolem médií veřejné služby jsou varovnými signály, myslí si Thibaut Bruttin, který vystoupí na letošním Foru Media. Svoboda tisku už podle Thibauta Bruttina dávno není pouze profesním tématem novinářů. Jde především o právo veřejnosti na spolehlivé informace — a tím také o jeden ze základních předpokladů fungující demokracie. Generální ředitel mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF) a prezident Fóra pro informace a demokracii patří k výrazným osobnostem evropské debaty o budoucnosti médií.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 28/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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