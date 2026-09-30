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Rekordy jako globálně srozumitelná sdělení

Amber-Georgina Maskell z Guinnessovy knihy rekordů
  • Exkluzivně v časopise, Forum Media

Virální úspěch sám o sobě nestačí, tvrdí Amber-Georgina Maskell z Guinnessovy knihy rekordů, která vystoupí na Forum Media.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 28/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Šimon Hauser

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