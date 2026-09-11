Radek Štěpánek se stal tváří Aston Martin Prague. Jeho volbou je DB12 S

Bývalý český tenista Radek Štěpánek se stal novou tváří společnosti Aston Martin Prague. V rámci nově zahájené spolupráce bude využívat několik modelů této britské automobilové značky. Jako první dostal k dispozici sportovní DB12 S a SUV DBX S.
Štěpánek má ke značce podle svých slov blízko už od dětství. Automobily Aston Martin si spojoval mimo jiné s filmovým agentem Jamesem Bondem. K osobnímu vztahu ke značce se přidala také zkušenost se současnými modely. „Mám velkou radost, že jsem se stal tváří společnosti Aston Martin Prague. Ke značce mám blízký vztah prakticky od dětství,“ říká Štěpánek. Na aktuálních vozech oceňuje především jejich design, zpracování, detaily a jízdní dynamiku.
Ze dvou prvních modelů, které má k dispozici, má Štěpánek jasno v tom, který je jeho osobním favoritem. Je jím kupé DB12 S s výkonem 700 koní. Vzhledem k pracovním a rodinným povinnostem ale očekává, že bude častěji využívat prostornější SUV DBX S. Roli ve výběru podle něj hraje také jeho účast v taneční soutěži StarDance.
DBX S přitom výkonem za sportovním modelem nezaostává. Jeho osmiválec nabízí 727 koní a vůz zvládne zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy. DB12 S se stejnou disciplínou vypořádá za 3,5 sekundy a jeho maximální rychlost dosahuje 325 km/h.
Spojení sportu a luxusních vozů
Aston Martin Prague v novém ambasadorovi vidí přirozené propojení světa vrcholového sportu a automobilů. Štěpánek během kariéry získal dva tituly z Davis Cupu, vyhrál celkem 23 turnajů ATP World Tour ve dvouhře a čtyřhře a dvakrát triumfoval na grandslamu ve čtyřhře. Je také olympijským medailistou. „Radek Štěpánek je už šest let zákazníkem společnosti CarTec a o to větší radost máme, že mu nyní můžeme představit také svět Aston Martin,“ uvedla Karin Kadlecová, jednatelka dealerství Aston Martin Prague.