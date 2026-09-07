Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít

  • Exkluzivně v časopise

Před osmi lety pomáhal postavit český Deník N na modelu, kterému řada lidí nevěřila. Dnes je médium placené předplatiteli soběstačné. V rozhovoru mluví jeho šéfredaktor Pavel Tomášek o tom, jak udržet žurnalistiku relevantní ve světě, kde politici média otevřeně napadají, o sporech s Motoristy, solidaritě mezi redakcemi i o tom, proč podle něj kvalitní a náročná žurnalistika není v rychlém mediálním světě přežitkem, ale příležitostí.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 28/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
vaclav havel - Slyšet Havla
Média a trh
Výprava po audiostopě Václava Havla
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ