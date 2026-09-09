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Z Primy do Flywheel. Michal Vodák povede divizi zaměřenou na retail media

Michal Vodák, nový ředitel společnosti Flywheel

Omnicom Media mění vedení své specializované divize Flywheel, která se zaměřuje na e-commerce, marketplaces a retail média. Do pozice Flywheel Director nastoupil Michal Vodák. Dosavadní ředitel Daniel Blažek ve skupině Omnicom zůstává a nově se bude věnovat rozvoji regionálního byznysu.

Michal Vodák přichází do Flywheel s dlouholetými zkušenostmi z oblasti médií, e-commerce a marketingu. Před nástupem do Omnicom Media působil jako marketingový ředitel FTV Prima. Dříve zastával vedoucí marketingové pozice ve společnostech Notino a Heureka Group, kde byl mimo jiné Chief Operating Officer a členem vedení skupiny. Během svého působení pomohl tomu, že se společnosti během šesti let zpětinásobily tržby z retail médií.

Profesní zkušenosti získal také v Seznam.cz a skupině Mafra. „Retail media jsou dnes jedním z nejrychleji rostoucích reklamních segmentů. V Evropě loni vzrostla o téměř 17 %, zatímco digitální reklama jako celek o 10 %. Jsem přesvědčený, že tenhle trend už přichází i k nám a že v ČR půjde o jedno z hlavních růstových témat příštích let. Skvělé je, že v Omnicomu za sebou máme zkušenosti globální agentury Flywheel s technologickým zázemím a know-how z Amazonu. Cítím, že jsem ve správný čas na správném místě,“ říká Michal Vodák, nový ředitel společnosti Flywheel.

Retail média už nejsou jen reklamní plocha

Vedle samotného růstu investic se proměňuje také role retail médií v marketingových strategiích značek. Firmy stále častěji budují dlouhodobá partnerství s retailovými sítěmi a rozšiřují počet platforem, se kterými spolupracují. Retail média už dnes nepředstavují pouze reklamní prostor na e-shopech, ale také významný zdroj dat a možnost oslovovat zákazníky napříč celou nákupní cestou. „Naší ambicí je postavit v Praze agenturní skupinu, která patří mezi špičku v Evropě. Dlouhodobě proto hledáme lidi, kteří jsou maximálně adaptabilní a mají bohaté mezinárodní zkušenosti mimo mediální svět. Jsem nadšený, že profesionál Michalova kalibru chce svoji další profesní kapitolu spojit s Omnicomem. Od prvního okamžiku je vidět, že nás Michal posune mimo retail médií ve velkém spektru dalších oblastí. Celková digitální kompetence naší skupiny se posouvá na vyšší úroveň. Flywheel se pod jeho vedením od základů mění,“ dodává Luděk Hatoň, Managing Partner Omnicom Media.

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