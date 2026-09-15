Kozubův podcast překonal 100 tisíc zhlédnutí. Druhý díl se blíží hranici 85 tisíc

Nový videopodcast Kozub Pytcho se Štěpánem Kozubem a Davidem Jordanem překonal na YouTube Evropy 2 hranici 100 tisíc zhlédnutí. První epizoda měla k 14. září přibližně 109 tisíc zhlédnutí. Druhý díl, který se věnoval seznamování a partnerským vztahům, ve stejný den dosahoval přibližně 85 tisíc zhlédnutí. Podcast je dalším formátem, kterým Kozub rozšiřuje spolupráci s Evropou 2 vedle svého působení v Ranní show.
První epizoda se věnovala především návratu dětí do škol, používání mobilních telefonů během vyučování a otázce, kdy je vhodné pořídit dítěti první vlastní telefon. Kozub v ní přidal také osobní vzpomínky na školní léta a zkušenost s nástupem své dcery do první třídy. Druhý díl se zaměřil na seznamování, intimitu a komunikaci mezi muži a ženami a přinesl také pohled na vztahy generace Z. Formát kombinuje odlehčené pasáže s vážnějšími tématy a pracuje s nadsázkou a sarkasmem.
Podcast Kozub Pytcho je součástí rozšiřování digitálního obsahu Evropy 2 a jejího provozovatele Active Radio. Samostatný pořad poskytuje prostor pro delší rozhovory mimo vysílání Ranní show. Nové epizody vycházejí každý čtvrtek v 18 hodin na YouTube Evropy 2 a na platformě Youradio Talk.