Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Česko se rozsvítí červeně za dárce i pacienty. Poprvé se přidá i Pražský hrad

Česko si dnes, 22. září, připomíná Světový den dárců kostní dřeně. Letos se poprvé koná v nově stanoveném pevném termínu a zároveň se do jeho připomenutí zapojuje rekordní počet míst. Přes 60 památek, významných budov a dalších objektů se dnes večer podle technických a provozních možností jednotlivých míst rozsvítí červeně. Poprvé se mezi nimi objeví také Pražský hrad.

Světový den dárců kostní dřeně připadal v minulosti na třetí sobotu v září. Světová organizace World Marrow Donor Association (WMDA) nově stanovila jeho pevné datum na 22. září, které bude platit i v dalších letech. Cílem dne je upozornit na význam dárcovství krvetvorných buněk a na pacienty, kteří stále čekají na vhodného dárce.

Počet dárců roste, vhodnou shodu ale není snadné najít

V Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM je aktuálně zapsáno 52 540 potenciálních dárců. Od začátku letošního roku se jejich počet zvýšil o více než 2 000. Letos už krvetvorné buňky darovalo 13 Čechů, tedy stejně jako za celý loňský rok. Pro dalších 58 pacientů v Česku registr letos zprostředkoval transplantaci a zajistil převoz krvetvorných buněk ze zahraničí, kde se pro ně našla vhodná shoda. Celkem tak letos pomohl zajistit transplantaci pro 71 dětí a dospělých.

Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Registr při hledání shody porovnává genetické znaky imunity. Pokud se vhodný dárce nenajde v Česku, hledá se v zahraničí, kde je v databázích více než 44,9 milionu lidí. Ani tak ale není možné vhodnou shodu vždy najít.

Mezi pacienty, pro které se v současnosti hledá vhodný dárce, je také pětiletý Jindra z Karlovarska, který nedávno oslavil své páté narozeniny. Jeho případ je jedním z těch, které připomínají význam registru a dostatečně široké základny potenciálních dárců. „Akutní leukémie. To je diagnóza, kterou jsme si před několika týdny vyslechli. Bez předchozích příznaků, bez rodinné anamnézy. Prostě se to stalo. Bohužel se u nikoho z rodiny nenašla shoda a Jindra se tak bez pomoci dárců v registru neuzdraví,“ popisuje Jan Ondrejka, Jindrův tatínek.

Zdroj: Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM

Pražský hrad se zapojí poprvé

Dnes večer se červeně rozsvítí více než 60 míst napříč Českem, a to mezi 19. a 24. hodinou podle technických a provozních možností jednotlivých objektů. Kromě Pražského hradu se v hlavním městě zapojí například Stavovské divadlo, Rudolfinum, Petřínská rozhledna, Žižkovská věž, Karolinum, Strakova akademie nebo budovy České televize. Mimo Prahu se k iniciativě připojí například Mahenovo divadlo v Brně, zámek v Mikulově, historické radnice v Liberci a Hradci Králové nebo Baťův mrakodrap ve Zlíně.

Součástí letošních údajů registru je také informace o nákladech na nábor nových dárců. Otestování jednoho potenciálního dárce stojí přibližně 1 000 korun a nábor ani testování nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Právě průběžné rozšiřování registru je přitom důležité pro zvyšování šance, že se pro konkrétního pacienta podaří najít geneticky vhodného dárce.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ