Česko se rozsvítí červeně za dárce i pacienty. Poprvé se přidá i Pražský hrad

Česko si dnes, 22. září, připomíná Světový den dárců kostní dřeně. Letos se poprvé koná v nově stanoveném pevném termínu a zároveň se do jeho připomenutí zapojuje rekordní počet míst. Přes 60 památek, významných budov a dalších objektů se dnes večer podle technických a provozních možností jednotlivých míst rozsvítí červeně. Poprvé se mezi nimi objeví také Pražský hrad.
Světový den dárců kostní dřeně připadal v minulosti na třetí sobotu v září. Světová organizace World Marrow Donor Association (WMDA) nově stanovila jeho pevné datum na 22. září, které bude platit i v dalších letech. Cílem dne je upozornit na význam dárcovství krvetvorných buněk a na pacienty, kteří stále čekají na vhodného dárce.
Počet dárců roste, vhodnou shodu ale není snadné najít
V Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM je aktuálně zapsáno 52 540 potenciálních dárců. Od začátku letošního roku se jejich počet zvýšil o více než 2 000. Letos už krvetvorné buňky darovalo 13 Čechů, tedy stejně jako za celý loňský rok. Pro dalších 58 pacientů v Česku registr letos zprostředkoval transplantaci a zajistil převoz krvetvorných buněk ze zahraničí, kde se pro ně našla vhodná shoda. Celkem tak letos pomohl zajistit transplantaci pro 71 dětí a dospělých.
Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Registr při hledání shody porovnává genetické znaky imunity. Pokud se vhodný dárce nenajde v Česku, hledá se v zahraničí, kde je v databázích více než 44,9 milionu lidí. Ani tak ale není možné vhodnou shodu vždy najít.
Mezi pacienty, pro které se v současnosti hledá vhodný dárce, je také pětiletý Jindra z Karlovarska, který nedávno oslavil své páté narozeniny. Jeho případ je jedním z těch, které připomínají význam registru a dostatečně široké základny potenciálních dárců. „Akutní leukémie. To je diagnóza, kterou jsme si před několika týdny vyslechli. Bez předchozích příznaků, bez rodinné anamnézy. Prostě se to stalo. Bohužel se u nikoho z rodiny nenašla shoda a Jindra se tak bez pomoci dárců v registru neuzdraví,“ popisuje Jan Ondrejka, Jindrův tatínek.
Pražský hrad se zapojí poprvé
Dnes večer se červeně rozsvítí více než 60 míst napříč Českem, a to mezi 19. a 24. hodinou podle technických a provozních možností jednotlivých objektů. Kromě Pražského hradu se v hlavním městě zapojí například Stavovské divadlo, Rudolfinum, Petřínská rozhledna, Žižkovská věž, Karolinum, Strakova akademie nebo budovy České televize. Mimo Prahu se k iniciativě připojí například Mahenovo divadlo v Brně, zámek v Mikulově, historické radnice v Liberci a Hradci Králové nebo Baťův mrakodrap ve Zlíně.
Součástí letošních údajů registru je také informace o nákladech na nábor nových dárců. Otestování jednoho potenciálního dárce stojí přibližně 1 000 korun a nábor ani testování nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Právě průběžné rozšiřování registru je přitom důležité pro zvyšování šance, že se pro konkrétního pacienta podaří najít geneticky vhodného dárce.