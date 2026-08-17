Symbio posiluje strategii i vlastní marketing. Přicházejí Travis O’Neill a Matouš Sudík

Do agentury Symbio nastupují dvě nové posily. Brandový tým rozšiřuje stratég a copywriter Travis O’Neill, který má více než patnáct let zkušeností s budováním a kreativním rozvojem značek. Vlastní brand a marketing agentury přebírá Matouš Sudík, jenž přichází z O2.
Travis O’Neill nastupuje na pozici Brand Strategist. Do Symbia přechází z agentury FLO BX, dříve působil také v NMDS. Během své kariéry pracoval pro značky Porsche CEE, Red Bull, Harley-Davidson, Universal Music, Jameson, STADA, Allwyn nebo KKCG.
„Při vytváření distinktivních značek mě baví propojovat zkušenosti z brandingu, kreativní strategie, storytellingu a hudby. Symbio má za sebou dlouhou historii výrazné kreativní práce a těším se, co společně vytvoříme v její další kapitole,“ říká O’Neill.
Na pozici Head of Brand & Marketing přichází Matouš Sudík. Posledních šest let působil v O2, kde vybudoval social media a content tým a podílel se na posunu vnímání značky u mladší cílové skupiny. Předtím vedl vlastní kreativní agenturu a v Creative Docku se věnoval budování značek, jako jsou Zonky a Mutumutu.
„Cením si toho, že nastupuju do agentury, která je na trhu přes 25 let také díky tomu, že se nebojí průběžně měnit a posouvat. Teď je načase, aby stejnou péči jako značky klientů dostalo i samotné Symbio. Čeká ho další důležitý milník a mám radost, že u toho můžu být,“ říká Sudík.
„V Symbiu rychle reagujeme na to, co se děje na trhu a v marketingu. A s novými produkty potřebujeme být mnohem víc slyšet. Molekula je unikátní engine pro správu brandového kontextu a rychlejší tvorbu assetů. Creative Intelligence zase posouvá Evidence-Based Marketing o úroveň výš tím, že ho přímo propojuje s creative excellence. Obojí potřebujeme intenzivně a hlavně srozumitelně komunikovat ven. Proto posilujeme vlastní marketing pod vedením Matouše. A proto potřebujeme i seniorní, strategicky uvažující lidi, jako je Travis. Lidi, kteří dokážou pracovat na úrovni, kterou Creative Intelligence vyžaduje,“ říká Robert Haas, CEO Symbia.