Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Symbio posiluje strategii i vlastní marketing. Přicházejí Travis O’Neill a Matouš Sudík

Do agentury Symbio nastupují dvě nové posily. Brandový tým rozšiřuje stratég a copywriter Travis O’Neill, který má více než patnáct let zkušeností s budováním a kreativním rozvojem značek. Vlastní brand a marketing agentury přebírá Matouš Sudík, jenž přichází z O2.

Travis O’Neill nastupuje na pozici Brand Strategist. Do Symbia přechází z agentury FLO BX, dříve působil také v NMDS. Během své kariéry pracoval pro značky Porsche CEE, Red Bull, Harley-Davidson, Universal Music, Jameson, STADA, Allwyn nebo KKCG.

„Při vytváření distinktivních značek mě baví propojovat zkušenosti z brandingu, kreativní strategie, storytellingu a hudby. Symbio má za sebou dlouhou historii výrazné kreativní práce a těším se, co společně vytvoříme v její další kapitole,“ říká O’Neill.

Na pozici Head of Brand & Marketing přichází Matouš Sudík. Posledních šest let působil v O2, kde vybudoval social media a content tým a podílel se na posunu vnímání značky u mladší cílové skupiny. Předtím vedl vlastní kreativní agenturu a v Creative Docku se věnoval budování značek, jako jsou Zonky a Mutumutu.

„Cením si toho, že nastupuju do agentury, která je na trhu přes 25 let také díky tomu, že se nebojí průběžně měnit a posouvat. Teď je načase, aby stejnou péči jako značky klientů dostalo i samotné Symbio. Čeká ho další důležitý milník a mám radost, že u toho můžu být,“ říká Sudík.

„V Symbiu rychle reagujeme na to, co se děje na trhu a v marketingu. A s novými produkty potřebujeme být mnohem víc slyšet. Molekula je unikátní engine pro správu brandového kontextu a rychlejší tvorbu assetů. Creative Intelligence zase posouvá Evidence-Based Marketing o úroveň výš tím, že ho přímo propojuje s creative excellence. Obojí potřebujeme intenzivně a hlavně srozumitelně komunikovat ven. Proto posilujeme vlastní marketing pod vedením Matouše. A proto potřebujeme i seniorní, strategicky uvažující lidi, jako je Travis. Lidi, kteří dokážou pracovat na úrovni, kterou Creative Intelligence vyžaduje,“ říká Robert Haas, CEO Symbia.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Richard Valtr
Komunita a lidé
Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část
Olmer_Datarun
Komunita a lidé
S Datarunem máme velké plány
Liane Rothenberger
Komunita a lidé
Terorismus těží z médií víc než média z terorismu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Červencový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Červencový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ