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Novou obchodní ředitelkou Plzeňského Prazdroje pro retail je Markéta Štyndlová

Novou obchodní ředitelkou Plzeňského Prazdroje pro retail se stala Markéta Štyndlová. Bude zodpovědná za strategii společnosti v oblasti maloobchodu a za rozvoj spolupráce s klíčovými retailovými partnery na českém trhu. Markéta Štyndlová ve funkci střídá Jana Linzmajera.

Markéta Štyndlová působí v Plzeňském Prazdroji od roku 2010 a prošla různými pozicemi v rámci týmu revenue managementu. Má bohaté zkušenosti z FMCG, obchodu, inovací a jednotlivých značek. Vedla řadu strategických komerčních projektů zaměřených na budování hodnoty a efektivity. Dlouhodobě se věnuje i rozvoji zaměstnanců, v průběhu let vychovala řadu talentů, které dnes působí na významných pozicích napříč společností. Do Prazdroje přišla před šestnácti lety ze společnosti PepsiCo.

„Naším cílem je, aby se spotřebitelé v obchodech snadno orientovali a rychle našli své oblíbené produkty. Proto dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s retailery. Markéta opakovaně prokázala, že dokáže úspěšně propojovat analytický přístup s hlubokým porozuměním našemu byznysu i potřebám zákazníků. Věřím, že Markéta má díky zkušenostem všechny předpoklady k tomu, aby vztahy s našimi maloobchodními partnery úspěšně prohlubovala,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Jan Krafka.

Štyndlová ve funkci střídá Jana Linzmajera, který do Prazdroje nastoupil v roce 2001. V posledních letech vedl obchodní tým pro retail a významně se podílel na formování přístupu k zákazníkům i na rozvoji spolupráce s obchodními řetězci.

„Honzovi děkuji za jeho dlouholetou práci, nasazení a energii, kterou do společnosti přinášel. Za čtvrtstoletí v Plzeňském Prazdroji zanechal výraznou stopu. V jeho další profesní i osobní etapě mu přeji mnoho úspěchů,“ doplňuje Krafka.

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