BurdaMedia Extra jmenuje nového obchodního ředitele Davida Šarocha

BurdaMedia Extra posiluje své obchodní vedení. Na pozici Chief Commercial Officer (CCO) nastupuje David Šaroch, zkušený manažer s dlouholetou praxí v oblasti mediálního obchodu a obchodní transformace. Od 3. srpna se zároveň stává členem interního boardu společnosti.
David Šaroch přichází do BurdaMedia Extra se zkušenostmi mimo jiné ze společnosti Czech News Center, kde se podílel na budování moderního crossmediálního obchodního modelu. Ve své kariéře vedl rozsáhlé obchodní týmy, rozvíjel integrovaný prodej napříč mediálními platformami a dlouhodobě se zaměřoval na propojování printových, digitálních a obsahových řešení do komplexních nabídek pro klienty. Významnou roli sehrál také při rozvoji digitálního obchodního modelu, transformaci obchodní organizace a zavádění klientsky orientovaného přístupu prodeje.
V BurdaMedia Extra bude Šaroch odpovědný za kompletní komerční agendu společnosti – printovou inzerci, online direct a online RTB, obchodní partnerství pro eventové projekty, yield management, barterovou spolupráci i vztahy s mediálními agenturami.
„BurdaMedia Extra má silné značky, kvalitní obsah a významný růstový potenciál zejména v digitální oblasti. David přináší zkušenosti s transformací obchodních týmů, rozvojem integrovaného obchodního modelu i budováním dlouhodobých vztahů s klienty. Věřím, že společně dokážeme ještě lépe využít potenciál našeho portfolia a nabídnout klientům komplexní řešení propojující print, digitální média, sociální sítě i naše eventové projekty,“ říká Petra Fonda, generální ředitelka BurdaMedia Extra.
„Mediální trh se rychle mění a klienti dnes očekávají partnera, který jim nabídne promyšlená řešení napříč všemi platformami. BurdaMedia Extra má silné značky, kvalitní obsah i výborné předpoklady pro další růst. Těším se na spolupráci s celým týmem i obchodními partnery a na to, že společně budeme dále rozvíjet obchod postavený na dlouhodobých partnerstvích, inovacích a skutečné hodnotě pro naše klienty,“ říká David Šaroch, Chief Commercial Officer BurdaMedia Extra.
Součástí nové organizační struktury je také těsnější propojení obchodního úseku s oblastí digitálních produktů, obsahu a marketingu. Obchodní agenda bude proto organizačně začleněna pod vedení zástupce CEO a CDO Štěpána Burdy, což dále posílí spolupráci mezi obchodem, redakcemi, marketingem a technologickými týmy při přípravě integrovaných řešení pro klienty.
Dosavadní obchodní ředitelka Martina Krátká ukončila své působení ve společnosti po vzájemné dohodě. BurdaMedia Extra jí děkuje za její práci, zejména za rozvoj obchodních partnerství a přínos v oblasti získávání komerčních partnerů pro eventové projekty společnosti, a přeje jí mnoho profesních i osobních úspěchů v další etapě její kariéry.