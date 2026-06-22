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Tady Tali: Značky si mě často vyberou, a pak chtějí, abych nebyla vtipná

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Influencerka Natálie Schejbalová, známá jako Tady Tali, patří k nejvýraznějším tvářím českého internetu. Její krátká videa stojí na specifickém humoru, slovních hříčkách, absurdních pointách a schopnosti přetavit i zdánlivě nevhodné téma do formátu, který působí přirozeně. Právě proto ji značky oslovují. Ne vždy ale podle ní rozumějí tomu, proč její obsah funguje.

V rozhovoru mluví o tom, proč dlouhodobé spolupráce nejsou automaticky ideální, proč by značky měly lépe plánovat, jak do kampaní vstupují agentury a proč by na sociálních sítích mělo být víc odborníků, kteří zatím influencerstvím spíš opovrhují.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 25/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Veronika Kejřová

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