Tady Tali: Značky si mě často vyberou, a pak chtějí, abych nebyla vtipná

Influencerka Natálie Schejbalová, známá jako Tady Tali, patří k nejvýraznějším tvářím českého internetu. Její krátká videa stojí na specifickém humoru, slovních hříčkách, absurdních pointách a schopnosti přetavit i zdánlivě nevhodné téma do formátu, který působí přirozeně. Právě proto ji značky oslovují. Ne vždy ale podle ní rozumějí tomu, proč její obsah funguje.
V rozhovoru mluví o tom, proč dlouhodobé spolupráce nejsou automaticky ideální, proč by značky měly lépe plánovat, jak do kampaní vstupují agentury a proč by na sociálních sítích mělo být víc odborníků, kteří zatím influencerstvím spíš opovrhují.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 25/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.