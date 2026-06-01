Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Společnost Coca-Cola má nového marketingového ředitele pro Česko a Slovensko

Od začátku května posiluje marketingové vedení společnosti Coca-Cola pro Českou republiku a Slovensko Michal Šlechta, který se ujímá pozice marketingového ředitele. Do nové role přichází s více než dvacetiletou zkušeností z oblasti marketingu, budování značek a strategické komunikace napříč FMCG a nápojovým segmentem.

Poslední rok a půl působil Michal Šlechta ve společnosti T-Mobile Czech Republic, kde měl na starosti marketingovou komunikaci značky. Významnou část své kariéry spojil se skupinou Mattoni 1873, dříve PepsiCo, kde se podílel na rozvoji značek a marketingových aktivit na českém, slovenském i dalších středoevropských trzích. Profesní zkušenosti sbíral rovněž ve společnostech Sazka, Pivovary Staropramen nebo Red Bull.

Dlouhodobě se zaměřuje na celý ekosystém značky – od strategického řízení a kreativní exekuce přes inovace ukotvené ve spotřebitelských insightech a tržních trendech až po budování hlubokého vztahu se zákazníky skrze silné brandové i zážitkové aktivity.

„Naše značky mají obrovský kreativní potenciál a mým cílem je, aby to bylo na českém a slovenském trhu jasně vidět. Chci, aby ikonické značky z portfolia Coca-Cola udávaly směr jak v kreativitě, tak v mediální přítomnosti. To považuji za správně nastavenou laťku,“ říká Michal Šlechta, nový marketingový ředitel společnosti Coca-Cola pro Českou republiku a Slovensko.

Šlechta vystudoval MBA na London International Graduate School. Mezi jeho silné stránky patří zejména strategické myšlení a schopnost propojovat kreativní přístup s obchodními cíli. Ve volném čase nejraději cestuje, lyžuje, sleduje digitální média
a sci-fi filmy.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ