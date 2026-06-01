Společnost Coca-Cola má nového marketingového ředitele pro Česko a Slovensko

Od začátku května posiluje marketingové vedení společnosti Coca-Cola pro Českou republiku a Slovensko Michal Šlechta, který se ujímá pozice marketingového ředitele. Do nové role přichází s více než dvacetiletou zkušeností z oblasti marketingu, budování značek a strategické komunikace napříč FMCG a nápojovým segmentem.
Poslední rok a půl působil Michal Šlechta ve společnosti T-Mobile Czech Republic, kde měl na starosti marketingovou komunikaci značky. Významnou část své kariéry spojil se skupinou Mattoni 1873, dříve PepsiCo, kde se podílel na rozvoji značek a marketingových aktivit na českém, slovenském i dalších středoevropských trzích. Profesní zkušenosti sbíral rovněž ve společnostech Sazka, Pivovary Staropramen nebo Red Bull.
Dlouhodobě se zaměřuje na celý ekosystém značky – od strategického řízení a kreativní exekuce přes inovace ukotvené ve spotřebitelských insightech a tržních trendech až po budování hlubokého vztahu se zákazníky skrze silné brandové i zážitkové aktivity.
„Naše značky mají obrovský kreativní potenciál a mým cílem je, aby to bylo na českém a slovenském trhu jasně vidět. Chci, aby ikonické značky z portfolia Coca-Cola udávaly směr jak v kreativitě, tak v mediální přítomnosti. To považuji za správně nastavenou laťku,“ říká Michal Šlechta, nový marketingový ředitel společnosti Coca-Cola pro Českou republiku a Slovensko.
Šlechta vystudoval MBA na London International Graduate School. Mezi jeho silné stránky patří zejména strategické myšlení a schopnost propojovat kreativní přístup s obchodními cíli. Ve volném čase nejraději cestuje, lyžuje, sleduje digitální média
a sci-fi filmy.