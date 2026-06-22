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Marketingovou komunikaci společnosti T-Mobile povede Tímea Balogh

T-Mobile oznamuje personální změnu v týmu Marketingové komunikace a brandu. Od 1. srpna nastoupí na pozici Head of Brand & Marketing Communication Tímea Balogh.

Baloghová do českého T-Mobile přichází z Deutsche Telekom, kde působí jako Marketing Manager pro B2C Europe. Dosud se věnovala oblastem brand positioningu, plánování marketingové komunikace nebo realizacím marketingových kampaní napříč evropskými trhy.

Do nové pozice přináší rozsáhlé zkušenosti z oblasti marketingové komunikace a brand managementu i bohatou spolupráci s kreativními agenturami na strategickém rozvoji a realizaci kampaní. Téměř 5 let působila v oddělení brandu Magyar Telekomu, široké zkušenosti má i z desetiletého působení v prostředí kreativních agentur – např. DDB Budapešť, ACG Budapešť, Republic Group a další.

V nové pozici se zaměří na další rozvoj strategie brandu, propojení brandu s byznysovými cíli a řízení konzistentní komunikace produktů i značky.

„V centru našeho zájmu zůstává zákazník. Tímea přináší cenné mnohaleté zahraniční zkušenosti z oboru a věřím, že společně s týmem bude hledat nové příležitosti, jak značku dále rozvíjet a přibližovat právě zákazníkům,“ komentuje blížící se nástup Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky a člen management boardu společnosti T-Mobile.

„Upřímně se na tuto novou výzvu těším. Věřím, že český tým je plný profesionálů a společně posuneme značku v nadcházejících letech na další úroveň. Strategickou prací a odvážnými kreativními výstupy budeme usilovat o vysoce viditelnou komunikaci, která pomůže naplnit byznysové cíle a zároveň osloví srdce našich zákazníků,” doplnila Balogh.

Tímea Balogh je absolventka Corvinus University v Budapešti. Díky své práci v mezinárodním prostředí vnáší podle T-Mobile do leadershipu a komunikace přirozeně multikulturní perspektivu. Podporuje komunity, ať už mentoringem (program Own your Shift), účastí v diskusích, porotách, občanském životě nebo jako dobrovolná organizátorka sousedského festivalu Mátyás tér v Budapešti. Mimo práci vede běžecký tým a baví jí kultura v mnoha podobách – od techna po divadlo.

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