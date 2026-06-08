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Babić: Zákazníky nezajímá, jak technologie funguje

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Vloni v září se stal novým obchodním ředitelem pro rezidentní zákazníky Petar Babić. Přišel ze Slovak Telekomu, kde se mu podařilo výrazně zjednodušit portfolio služeb, což se pozitivně projevilo na komunikaci i akvizici nových zákazníků. Jak se podle něj proměňují telekomunikační služby a jak tuto proměnu urychlí nástup umělé inteligence?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 23/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Stanislav Šulc

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