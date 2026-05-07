Zemřel zakladatel CNN Turner

Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises.
Turnerovým prvním krokem v mediálním světě bylo převzetí otcovy firmy zabývající se billboardovou reklamou. Poté se přesunul k televizi, kde převzal ztrátovou UHF televizní stanici v Atlantě a přeměnil ji na WTRS, později na Turner Broadcasting System. Ta se prostřednictvím satelitního vysílání dostala do domácností dvou milionů kabelových předplatitelů jako „superstanice“ TBS, což vedlo k rozmachu satelitní a kabelové televize v polovině 70. let.
Následně usoudil, že jeho kanály potřebují nové pořady, a tak založil stanici TNT a pomohl prosadit koncept originální programové nabídky v základní kabelové televizi. Nějakou dobu také vlastnil společnost MGM, kterou i s názvem prodal, ale ponechal si rozsáhlou knihovnu filmů.
Sázka na zprávy
Zpravodajskou stanici Turner vytvořil v roce 1980. A byť v úspěch zpravodajské televize zprvu věřil málokdo, Turner nakonec uspěl. Důležitým momentem bylo živé vysílání tragédie raketoplánu Challenger v roce 1986. Zásadní pak byla invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku 90. let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem. Většina televizních zpravodajů v roce 1991 opustila Bagdád po varování o blížícím se americkém útoku, připomíná agentura AP. CNN ale na místě zůstala a zachytila působivé záběry vypuknutí války.
Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie.
Miliardový deal
Turner stanici prodal v roce 1996 společnosti Time Warner za 7,3 miliardy dolarů v akciích. Původně prý bylo součástí dohody, že i nadále bude hrát důležitou roli ve vedení stanice. Nakonec ale musel odejít. „Byla chyba ztratit kontrolu nad společností,“ uvedl o svém rozhodnutí. I později však CNN považoval za největší úspěch života.
Turner se věnoval také skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.
Magazín Variety připomíná, že Turner přispěl ke změně vnímání filantropie tím, že jako jeden z prvních rozdělil obrovské částky ještě za svého života, místo aby je odkázal v závěti. Na založení Nadace OSN věnoval rekordní částku 1 miliardy dolarů. „Každý by mohl dělat víc. Nikdo nedělá dost. I já bych mohl dělat víc!“ řekl v rozhovoru pro časopis Variety v roce 2012, když hovořil o své touze učinit svět bezpečnějším a zdravějším místem.
V roce 2018 Turner oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě. 6. května nemoci podlehl.