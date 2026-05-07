TRIAD Prague posiluje komunikaci a brand: Dany Rotkovsky nastupuje jako Communication, Content & Impact Strategist

Nezávislá kreativní agentura TRIAD Prague oznamuje novou posilu. Do týmu nastupuje Dany Rotkovsky na nově vytvořenou pozici Communication, Content & Impact Strategist. Zároveň přebírá roli hlavního kontaktu agentury pro média. Pozice vznikla jako reakce na rostoucí ambice TRIAD Prague stát se top-of-mind kreativní agenturou na českém trhu.
Role je postavena na třech pilířích: brand & PR agentury včetně creative excellence, contentová strategie a ESG/DE&I. Dany bude úzce spolupracovat s celým týmem napříč agenturou a přispívat k formování její vnější i vnitřní identity a komunikace. Rotkovsky přichází do TRIAD Prague se zkušenostmi z reklamního průmyslu i neziskového sektoru. Téměř tři roky působil v McCann Prague jako Communication & PR Manager s přesahem do creative excellence a DE&I. Souběžně se věnuje roli projektového a komunikačního manažera v ADC Czech Republic.
Předtím pracoval v neziskovém sektoru, kde se zaměřoval na inkluzi, komunikaci, sociální sítě a mezinárodní projekty. Dlouhodobě se věnuje právům trans komunity a je nebinární: hodnoty diverzity, rovnosti a inkluze tak přináší do agentury nejen profesionálně, ale i osobně.
„V TRIAD věříme, že silná kreativita potřebuje silný hlas. Dany přináší přesně ten profil, který jsme hledali: kombinaci strategického myšlení, přirozeného citu pro příběh a hodnot, které jsou pro nás klíčové. Jsme rádi, že budujeme tým, který dokáže říct, kdo jsme a proč na tom záleží,“ doplňuje Petra Jankovičová, CEO TRIAD Prague. „Osobně si cením také obohacení a velkou hodnotu pro naše klienty a to díky expertíze v oblastech, které jsou z mého pohledu aktuálně strategicky dôležité a TRIADU blízké,“ doplňuje.