Správa železnic mění vedení komunikace, odbor řídí Nela Eberl Friebová

Novou ředitelkou odboru komunikace Správy železnic se stala dosavadní mluvčí Nela Eberl Friebová. Jejím zástupcem a zároveň novým tiskovým mluvčím je David Kabele. Mluvčím pro mimořádnosti zůstává Martin Kavka. Ze Správy železnic naopak odchází dosavadní ředitelka odboru Kateřina Matásková.
Nela Eberl Friebová začala kariéru v médiích. Byla mezi prvními novináři na začátku projektu Seznam Zprávy, kde měla kromě redaktorské práce příležitost také moderovat. Několik let působila jako reportérka v CNN Prima News. Do odboru komunikace Správy železnic nastoupila v roce 2019, od té doby je mluvčí. Poslední tři roky zároveň vedla tiskové oddělení.
„Mým cílem je posílit transparentnost Správy železnic, a to jak směrem k veřejnosti a partnerům, tak i dovnitř firmy. V období, kdy jedna z nejdůležitějších státních organizací prochází rozsáhlou přestavbou, musí být naše komunikace co nejsrozumitelnější,“ říká nová ředitelka odboru komunikace Nela Eberl Friebová. „Jen tak můžeme posilovat důvěru v naši značku a ukazovat, že Správa železnic je moderní firma, která se nebojí změn,“ dodává.
Také David Kabele je původní profesí novinář. Většinu kariéry strávil v Českém rozhlase, kde prošel řadou profesí od moderátora dětského vysílání po editora Radiožurnálu. Krátce působil v PR agentuře Bison&Rose. Ve Správě železnic měl doposud na starosti strategickou komunikaci a media relations.
Martin Kavka působil do konce roku 2024 jako mluvčí pražských hasičů. V roce 2023 vedl tiskové oddělení na Generálním ředitelství HZS ČR a zajišťoval komunikaci třeba při požáru v Českém Švýcarsku. V roce 2019 se stal Mluvčím roku ve veřejné správě. U Správy železnic má na starost komunikaci při mimořádných událostech.
Správa železnic se stará o více než 9 000 kilometrů tratí, tisíce stanic a zastávek. Na jedné z nejhustších železničních sítí v Evropě jezdí denně v průměru téměř 10 tisíc spojů. Na rozvoji české železnice a na tom, aby vlaky jezdily spolehlivě a bezpečně, pracuje přes 16 tisíc zaměstnanců. Letos firma hospodaří s rozpočtem přes 70 miliard korun, které směřují hlavně do modernizace tratí, nádraží a přípravy vysokorychlostních úseků.
Nyní prochází Správa železnic pod vedením nového generálního ředitele Tomáše Tótha největší proměnou v historii. Cílem změn je zjednodušit řízení firmy, soustředit klíčové agendy, zvýšit efektivitu a posílit otevřenost organizace vůči veřejnosti i partnerům.