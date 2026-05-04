Seyfor vstupuje do oblasti CRM. Novou akvizicí získává 40procentní podíl ve společnosti Raynet

Společnost Seyfor, jeden z největších evropských dodavatelů firemních IT řešení, pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40procentní podíl ve společnosti Raynet, předním českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému.
Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60procentní podíl.
Akvizice Raynetu představuje pro Seyfor strategický krok směrem k rozšíření produktového portfolia. Společnost dosud nabízela CRM řešení pro velké zákazníky zejména prostřednictvím implementace Microsoft Dynamics CRM. Raynet nyní doplňuje tuto nabídku o řešení, které vhodně doplní nabídku řešení pro významnou část zákaznické základny Seyforu.
Díky možnosti propojení s existujícími ERP systémy Seyforu, s nimiž lze Raynet již dnes integrovat, vzniká prostor pro hlubší technologické synergie a rozvoj nové generace komplexních řešení pro řízení firemních procesů.
Raynet v souladu s dlouhodobou strategií
Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Seyforu, která stojí na postupném budování silné evropské technologické skupiny. V posledních letech Seyfor realizoval napříč Evropou řadu akvizic a významně rozšířil své působení na domácím trhu i mimo něj. Výrazně posílil zejména na Balkáně prostřednictvím společnosti M&I Systems a jejích následných akvizic, akvizicí společnosti Revolution Software Kft.vstoupil na maďarský trh a dále rozvíjel své aktivity i v dalších segmentech, včetně telematiky, AI nebo pokladních systémů.
„Akvizice Raynetu je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské skupiny. Doplňujeme portfolio o klíčovou oblast CRM a zároveň získáváme partnera s kvalitním produktem a silnou pozicí na trhu. Věříme, že společně dokážeme urychlit jeho další rozvoj a využít potenciál Raynetu i na zahraničních trzích, kde zatím aktivně nepůsobí,“ říká Martin Cígler, zakladatel a CEO společnosti Seyfor.
Silný rok a pokračující akviziční růst
Akvizice Raynetu přichází v období, kdy má za sebou Seyfor mimořádně silný rok. Společnost výrazně rostla napříč svými segmenty a její hospodářské výsledky se přiblížily hranici jedné miliardy korun EBITDA. Tento vývoj potvrzuje správnost dlouhodobé strategie, která kombinuje organický růst s cílenými akvizicemi.
Pro Raynet znamená vstup Seyforu příležitost k dalšímu růstu, posílení technologického zázemí a urychlení expanze na zahraniční trhy. Spolupráce obou společností se zaměří především na sdílení know-how, rozvoj produktů a využití synergií napříč skupinou, včetně zahraničních entit, jako jsou Seyfor Adriatics, M&I Systems nebo Revolution Software.
„Příchod Seyforu je pro nás důležitý krok dopředu. Díky novému spojení můžeme rychleji inovovat, dál upevňovat naši pozici na domácím trhu a zároveň naplno otevřít dveře zahraničním příležitostem. Získáváme silného partnera, který nám kryje záda technologicky i kapitálově, takže se můžeme ještě víc zaměřit na zapojování AI a posouvat Raynet na další úroveň. Obrovský smysl nám také dává propojení našich klientských základen a produktových portfolií a nové možnosti integrací, díky kterým budeme moci přinášet našim klientům komplexnější řešení,” komentuje akvizici Martin Bazala, CEO společnosti Raynet.
„Zejména v posledních dvou letech výrazně posilujeme naši mezinárodní pozici díky akvizicím a zaměření na spolupráci jednotlivých firem napříč skupinou. Tento přístup nám umožňuje efektivně růst a zároveň stavět na silných značkách, které jsou v různých evropských regionech již etablované. Nyní před námi stojí výzva využít na maximum synergie a know-how celé skupiny, včetně propojení našich lokálních i zahraničních firem. A vstup do nového segmentu CRM prostřednictvím akvizice Raynetu tuto výzvu posouvá na novou úroveň,“ uzavírá Cígler.