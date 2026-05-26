PR a marketingovou agenturu Lesensky.cz nově povede Markéta Kohoutková. Do role CEO nastupuje po více než patnácti letech působení ve společnosti, kde dosud vedla PR tým a významně se podílela na rozvoji klíčových aktivit agentury.
Markéta Kohoutková má bohaté zkušenosti z mediálního i agenturního prostředí. Realizovala komunikační kampaně pro značky jako dm drogerie markt, E.ON, IKEA či Invia. Ve své kariéře se zaměřovala na strategickou komunikaci, vedení klientských týmů i rozvoj vzdělávacích projektů. Dlouhodobě se věnuje také studentské agentuře PR Gang, která propojuje mladé talenty s praxí v oblasti marketingu a public relations.
V nové pozici se chce soustředit na další rozvoj fullservisového modelu agentury, posilování strategického poradenství, efektivní využívání nových technologií a pružnou reakci na proměny trhu.
„Lesensky.cz dlouhodobě staví na propojení public relations, strategického marketingu a public affairs. Chceme i nadále rozvíjet individuální přístup ke klientům a posilovat naši roli dlouhodobého partnera v oblasti komunikace,“ říká Markéta Kohoutková, nová CEO agentury Lesensky.cz.
Ve funkci střídá Romana Kučeru, který ve spolupráci s agenturou Lesensky.cz rozjíždí nový strategicko-konzultační projekt s názvem Marketing360. Management agentury dále tvoří marketingová ředitelka Michala Čejková, ředitel PR oddělení Martin Svoboda a zakladatel agentury Petr Lesenský, který se nadále věnuje strategickému směřování společnosti a rozvoji nových synergických projektů.
„Markéta byla vůbec prvním zaměstnancem, kterého jsem v roce 2009 přijímal. S agenturou je tak spojená od jejích úplných začátků. Je její duší, dokonale zná naše klienty, tým i dlouhodobé směřování společnosti. Věřím, že pod jejím vedením bude Lesensky.cz dál růst a posilovat své postavení na trhu,“ říká Petr Lesenský.