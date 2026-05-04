Petr Pavlík končí na pozici generálního ředitele společnosti Albert

Společnost Albert česká republika oznamuje, že generální ředitel Petr Pavlík se rozhodl opustit společnost a pokračovat ve své profesní dráze mimo skupinu Ahold Delhaize.
Petr Pavlík působil ve společnosti Albert v letech 2016–2020 jako senior viceprezident pro komerční oblast, marketing a formát prodejen a v uplynulých dvanácti měsících jako generální ředitel. Během své kariéry zastával také vrcholové manažerské a ředitelské pozice v řadě FMCG a maloobchodních společností, například roli CEO v Stock Spirit Group nebo Rohlík.cz.
„Petr Pavlík vedl Albert s velkou energií a silnou komerční expertizou. Rád bych mu poděkoval za vynikající dosažené výsledky a jeho přínos k dalšímu posilování značky Albert ve spolupráci s týmem kolegů. Respektujeme jeho rozhodnutí učinit další kariérní krok a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna,“ řekl Claude Sarrailh, ředitel Ahold Delhaize pro Evropu a Indonésii.
Společnost Albert zahájila proces hledání nástupce. V mezidobí převezme vedení Albertu v České republice Jesper Lauridsen, operační ředitel pro region střední a jihovýchodní Evropy ve skupině Ahold Delhaize. Jesper Lauridsen již Albert vedl od roku 2013 do jara 2025.