Osobností roku 2026 podle APRA je Jasmína Houdek

Asociace public relations (APRA) udělila titul Osobnost roku 2026 Jasmíně Houdek, zakladatelce projektu Moderní sebeobrana a výrazné postavě veřejné debaty o prevenci sexualizovaného násilí. Ocenění převezme 4. června během slavnostního večera Českých cen za PR – Lemur v pražském Planetáriu.
Jasmína Houdek dlouhodobě propojuje vzdělávání a prevenci násilí. Jejími kurzy Moderní sebeobrany prochází top management z nadnárodních společností i dívky ze sociálně vyloučených lokalit. Je také hlasitou zastánkyní systémových změn v oblasti prevence sexualizovaného násilí.
Rozhovor s Jasmínou Houdek čtěte v nejnovějším vydání Marketing & Media.
„Základem Moderní sebeobrany je umět se včas ozvat, nastavit si hranice a postavit se za sebe i za ostatní. Jsem nesmírně vděčná, že APRA toto ocenila. Učím lidi používat svůj hlas a říkat jasné NE. Lidé si často myslí, že sebeobrana je jen fyzický boj, ale správnou komunikací a včasným nastavením pevných hranic dokážete zastavit útok a manipulaci ještě v zárodku. Tuto cenu si tedy přebírám hrdě a zároveň s velkou odpovědností. Díky,“ doplňuje Houdek k projektu, který se právě minulý rok pozitivně propsal díky zásadnímu společenskému přesahu a její výrazné osobnosti v komunikaci k široké veřejnosti.
„Jasmína Houdek dokázala z mimořádně citlivého a společensky důležitého tématu vytvořit srozumitelnou, dlouhodobě udržitelnou a důvěryhodnou veřejnou komunikaci,“ říká Radek Maršík, předseda APRA. „Oceňujeme nejen její odvahu a konzistenci, ale také schopnost měnit společenskou debatu a oslovovat velmi různorodé cílové skupiny,“ dodává.
APRA ji vybrala na základě nominací přibližně stovky odborníků z oboru komunikace. K rozhodnutí přispěla i mediální analýza společnosti NEWTON Media, která hodnotila dopad, relevanci a kvalitu veřejné komunikace kandidátů. „Naše data potvrzují, že Jasmína Houdek v uplynulém roce mediálnímu prostoru jasně dominovala. Zároveň se jí podařilo zkombinovat expertní komunikaci se zásahem do širokého mainstreamu a udržet mimořádně vysoký podíl pozitivní publicity,“ vysvětluje Veronika Lebedová, Head of Analytics & Editorial ve společnosti NEWTON Media.
APRA prostřednictvím ocenění Osobnost roku upozorňuje na jednotlivce, kteří významně ovlivňují českou společenskou debatu o důležitých tématech. Asociace ho uděluje už potřetí. V minulých letech titul získali lékař urgentní medicíny Marek Dvořák a Martin Ondráček za projekt Dárek pro Putina.