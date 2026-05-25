Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Osobností roku 2026 podle APRA je Jasmína Houdek

Asociace public relations (APRA) udělila titul Osobnost roku 2026 Jasmíně Houdek, zakladatelce projektu Moderní sebeobrana a výrazné postavě veřejné debaty o prevenci sexualizovaného násilí. Ocenění převezme 4. června během slavnostního večera Českých cen za PR – Lemur v pražském Planetáriu.

Jasmína Houdek dlouhodobě propojuje vzdělávání a prevenci násilí. Jejími kurzy Moderní sebeobrany prochází top management z nadnárodních společností i dívky ze sociálně vyloučených lokalit. Je také hlasitou zastánkyní systémových změn v oblasti prevence sexualizovaného násilí.

Rozhovor s Jasmínou Houdek čtěte v nejnovějším vydání Marketing & Media.

„Základem Moderní sebeobrany je umět se včas ozvat, nastavit si hranice a postavit se za sebe i za ostatní. Jsem nesmírně vděčná, že APRA toto ocenila. Učím lidi používat svůj hlas a říkat jasné NE. Lidé si často myslí, že sebeobrana je jen fyzický boj, ale správnou komunikací a včasným nastavením pevných hranic dokážete zastavit útok a manipulaci ještě v zárodku. Tuto cenu si tedy přebírám hrdě a zároveň s velkou odpovědností. Díky,“ doplňuje Houdek k projektu, který se právě minulý rok pozitivně propsal díky zásadnímu společenskému přesahu a její výrazné osobnosti v komunikaci k široké veřejnosti.

„Jasmína Houdek dokázala z mimořádně citlivého a společensky důležitého tématu vytvořit srozumitelnou, dlouhodobě udržitelnou a důvěryhodnou veřejnou komunikaci,“ říká Radek Maršík, předseda APRA. „Oceňujeme nejen její odvahu a konzistenci, ale také schopnost měnit společenskou debatu a oslovovat velmi různorodé cílové skupiny,“ dodává.

APRA ji vybrala na základě nominací přibližně stovky odborníků z oboru komunikace. K rozhodnutí přispěla i mediální analýza společnosti NEWTON Media, která hodnotila dopad, relevanci a kvalitu veřejné komunikace kandidátů. „Naše data potvrzují, že Jasmína Houdek v uplynulém roce mediálnímu prostoru jasně dominovala. Zároveň se jí podařilo zkombinovat expertní komunikaci se zásahem do širokého mainstreamu a udržet mimořádně vysoký podíl pozitivní publicity,“ vysvětluje Veronika Lebedová, Head of Analytics & Editorial ve společnosti NEWTON Media.

APRA prostřednictvím ocenění Osobnost roku upozorňuje na jednotlivce, kteří významně ovlivňují českou společenskou debatu o důležitých tématech. Asociace ho uděluje už potřetí. V minulých letech titul získali lékař urgentní medicíny Marek Dvořák a Martin Ondráček za projekt Dárek pro Putina.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ