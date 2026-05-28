Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kreativní fúze: Dentsu Creative a Dentsu Social teď servírují společné menu

Zapomeňte na oddělené chody. Komunikační skupina Dentsu Czech Republic ohlašuje „Creative Fusion“, definitivní propojení divize Dentsu Social s globálním brandem Dentsu Creative. Výsledek? Kreativa, kde sociální sítě nejsou jen přílohou, ale jednou z hlavních ingrediencí.

Doba, kdy se „velká kampaň“ a „social“ připravovaly v jiných místnostech (nebo hlavách), v Dentsu oficiálně skončila. Skupina završuje integraci, která z Dentsu Social a Dentsu Creative dělá jeden kompaktní tým pod jednou značkou Dentsu Creative.

Tato fúze není jen o změně loga na vizitkách v e-mailových podpisech, ale o novém přístupu k modernímu marketingu. Cílem je doručovat klientům nápady, které jsou „social-at-heart“. Tedy takové, které organicky rostou z digitálního prostředí a přelévají se do ostatních kanálů.

„V marketingu už neexistují hranice mezi ATL a digitalem, tak proč by měly existovat v agentuře? Spojením pod Dentsu Creative dáváme našim expertům prostor pro skutečnou synergii. Našim klientům tak servírujeme jednu ucelenou vizi, kde sociální sítě tvoří tepající srdce každé kampaně,“ říká Petr Chajda, CEO Dentsu pro region CASH.

Nový „Dream Team“ v kuchyni

Aby tato kreativní fúze chutnala přesně tak, jak má, opírá se o silnou sestavu lídrů. Celkovou taktovku nad divizí drží Šárka Štěpánová, o byznysový růst a klientský servis se stará Tomáš Mrkvička a kreativnímu vizionářství šéfuje David Böhm.

K týmu se navíc připojuje Lenka Kurimská na pozici Social Media Director. Jejím úkolem bude „high-level“ propojování social-media světa s kreativou – tedy dohled nad tím, aby strategické využití platforem a skvělý obsah tvořily nerozlučnou dvojici.

S novou érou přichází i jedno loučení. Natálie Piskač Malcová, která byla po léta výraznou tváří Dentsu Social, se rozhodla na konci května vydat vlastní cestou. „Natálie byla u zrodu všeho důležitého, co jsme na Socialu dokázali. Její nasazení bylo klíčové pro to, abychom dnes mohli tuhle novou éru vůbec odstartovat a za to jí patří velké poděkování,“ dodává Petr Chajda.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ