Kreativní fúze: Dentsu Creative a Dentsu Social teď servírují společné menu

Zapomeňte na oddělené chody. Komunikační skupina Dentsu Czech Republic ohlašuje „Creative Fusion“, definitivní propojení divize Dentsu Social s globálním brandem Dentsu Creative. Výsledek? Kreativa, kde sociální sítě nejsou jen přílohou, ale jednou z hlavních ingrediencí.
Doba, kdy se „velká kampaň“ a „social“ připravovaly v jiných místnostech (nebo hlavách), v Dentsu oficiálně skončila. Skupina završuje integraci, která z Dentsu Social a Dentsu Creative dělá jeden kompaktní tým pod jednou značkou Dentsu Creative.
Tato fúze není jen o změně loga na vizitkách v e-mailových podpisech, ale o novém přístupu k modernímu marketingu. Cílem je doručovat klientům nápady, které jsou „social-at-heart“. Tedy takové, které organicky rostou z digitálního prostředí a přelévají se do ostatních kanálů.
„V marketingu už neexistují hranice mezi ATL a digitalem, tak proč by měly existovat v agentuře? Spojením pod Dentsu Creative dáváme našim expertům prostor pro skutečnou synergii. Našim klientům tak servírujeme jednu ucelenou vizi, kde sociální sítě tvoří tepající srdce každé kampaně,“ říká Petr Chajda, CEO Dentsu pro region CASH.
Nový „Dream Team“ v kuchyni
Aby tato kreativní fúze chutnala přesně tak, jak má, opírá se o silnou sestavu lídrů. Celkovou taktovku nad divizí drží Šárka Štěpánová, o byznysový růst a klientský servis se stará Tomáš Mrkvička a kreativnímu vizionářství šéfuje David Böhm.
K týmu se navíc připojuje Lenka Kurimská na pozici Social Media Director. Jejím úkolem bude „high-level“ propojování social-media světa s kreativou – tedy dohled nad tím, aby strategické využití platforem a skvělý obsah tvořily nerozlučnou dvojici.
S novou érou přichází i jedno loučení. Natálie Piskač Malcová, která byla po léta výraznou tváří Dentsu Social, se rozhodla na konci května vydat vlastní cestou. „Natálie byla u zrodu všeho důležitého, co jsme na Socialu dokázali. Její nasazení bylo klíčové pro to, abychom dnes mohli tuhle novou éru vůbec odstartovat a za to jí patří velké poděkování,“ dodává Petr Chajda.