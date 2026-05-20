Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Investown posiluje marketing, vedení se ujímá Martin Kozár

Investown, česká platforma pro skupinové investování do nemovitostí, obsazuje pozici šéfa marketingu. Do role CMO nastupuje Martin Kozár, stratég se zkušeností z přední mezinárodní agentury chce z Investownu udělat první volbu pro retailové investory. 

Martin Kozár se může opřít o letité zkušenosti na poli consumer marketingu z mezinárodní reklamní agentury, kde pracoval pro široké spektrum značek, jako jsou například Mastercard, Coca-Cola, Biedronka nebo Fortuna. Mezi své nejvýznamnější projekty pak řadí i kampaň ke Sčítání obyvatel 2021 pro Statistický úřad SR, která je co do zapojení veřejnosti jedna z nejúspěšnějších v Evropě.

Větší a přímočařejší zapojení veřejnosti je i jeden z jeho hlavních cílů v rámci strategie pro Investown, kde bude zodpovědný za celý marketing a růst značky: od výkonnostních kampaní přes brandovou komunikaci až po akvizice a onboarding nových uživatelů. Krátkodobě se zaměří především na srozumitelnou edukaci zjednodušení cesty uživatele k první investici, dlouhodobě pak chce z Investownu vybudovat značku, která je jednou z prvních voleb pro retailové investory.

„Investování je postavené na důvěře, proto chceme podtrhnout, že jsme spolehlivým partnerem pro začínající i zkušené investory. V Investownu budu hlídat, aby naše komunikace byla maximálně srozumitelná, spolehlivá a konzistentní napříč kanály,“ říká Kozár. Kromě toho chce marketing investiční platformy stavět především na datech, a zavést systematické testování a škálování toho, co funguje.

Investown sdružuje přes 130 000 investorů a patří k předním platformám v segmentu nemovitostního crowdfundingu v Česku. Tento segment dlouhodobě roste, s tím ale i konkurence mezi jednotlivými platformami. Máme v ruce skvělý produkt, který je srozumitelný i pro ty, kdo dosud s investováním žádné zkušenosti neměli. To, co mě na Investownu velmi baví, je náš cíl posunout komunikaci od produktu právě k těm situacím a zkušenostem, ve kterých se uživatel pro svoji první investici odhodlá,” uvádí Kozár.

Platforma licencovaná Českou národní bankou vznikla teprve v roce 2019, od té doby už ale investorům vyplatila více než 1,1 miliardy korun ve výnosech, které za předchozí čtvrtletí dosáhly 9,1 % p. a. Investovat s Investown přitom může každý už od 500 korun, portfolio společnosti je ovšem úzce zaměřené výhradně na developerské projekty realizované v Česku, kterými jsou investice uživatelů i zajištěny.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-20
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-20
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?
Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost

MAM Exkluzivně v časopise

Zvidava Eva - premiera FFB
Komunita a lidé
Nejtěžší je vymyslet značku, kterou budou mít děti rády
Snímek obrazovky 2026-05-14 v 10.37
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: ČSOB vsadila na změnu. A vyhrála
tungart7-business-8676559
Komunita a lidé
Proč si account a marketér nerozumějí, i když oba chtějí totéž
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Gemini genZ
Média a trh
Konec „obývákového oltáře“. Jak Gen Z rozložila tradiční sledování televize
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Gemini genZ
Média a trh
Konec „obývákového oltáře“. Jak Gen Z rozložila tradiční sledování televize
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ