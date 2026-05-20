Investown posiluje marketing, vedení se ujímá Martin Kozár

Investown, česká platforma pro skupinové investování do nemovitostí, obsazuje pozici šéfa marketingu. Do role CMO nastupuje Martin Kozár, stratég se zkušeností z přední mezinárodní agentury chce z Investownu udělat první volbu pro retailové investory.
Martin Kozár se může opřít o letité zkušenosti na poli consumer marketingu z mezinárodní reklamní agentury, kde pracoval pro široké spektrum značek, jako jsou například Mastercard, Coca-Cola, Biedronka nebo Fortuna. Mezi své nejvýznamnější projekty pak řadí i kampaň ke Sčítání obyvatel 2021 pro Statistický úřad SR, která je co do zapojení veřejnosti jedna z nejúspěšnějších v Evropě.
Větší a přímočařejší zapojení veřejnosti je i jeden z jeho hlavních cílů v rámci strategie pro Investown, kde bude zodpovědný za celý marketing a růst značky: od výkonnostních kampaní přes brandovou komunikaci až po akvizice a onboarding nových uživatelů. Krátkodobě se zaměří především na srozumitelnou edukaci zjednodušení cesty uživatele k první investici, dlouhodobě pak chce z Investownu vybudovat značku, která je jednou z prvních voleb pro retailové investory.
„Investování je postavené na důvěře, proto chceme podtrhnout, že jsme spolehlivým partnerem pro začínající i zkušené investory. V Investownu budu hlídat, aby naše komunikace byla maximálně srozumitelná, spolehlivá a konzistentní napříč kanály,“ říká Kozár. Kromě toho chce marketing investiční platformy stavět především na datech, a zavést systematické testování a škálování toho, co funguje.
Investown sdružuje přes 130 000 investorů a patří k předním platformám v segmentu nemovitostního crowdfundingu v Česku. Tento segment dlouhodobě roste, s tím ale i konkurence mezi jednotlivými platformami. Máme v ruce skvělý produkt, který je srozumitelný i pro ty, kdo dosud s investováním žádné zkušenosti neměli. To, co mě na Investownu velmi baví, je náš cíl posunout komunikaci od produktu právě k těm situacím a zkušenostem, ve kterých se uživatel pro svoji první investici odhodlá,” uvádí Kozár.
Platforma licencovaná Českou národní bankou vznikla teprve v roce 2019, od té doby už ale investorům vyplatila více než 1,1 miliardy korun ve výnosech, které za předchozí čtvrtletí dosáhly 9,1 % p. a. Investovat s Investown přitom může každý už od 500 korun, portfolio společnosti je ovšem úzce zaměřené výhradně na developerské projekty realizované v Česku, kterými jsou investice uživatelů i zajištěny.