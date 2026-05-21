Hook & Tell tvoří obsah pro Evalu a Collonade Insurance

Agentura Hook & Tell rozšiřuje klientelu. Od poloviny loňského roku pracuje na strategii a obsahu pro Evalu, inovativní účetnictví vyvíjené společností Seyfor. Vyhrála též ve výběrovém řízení na správu Facebooku a Instagramu pro pojišťovnu Collonade Insurance a navrhla nový tone of voice pro ekologickou drogerii a kosmetiku Tierra Verde.
Evala a budoucnost účetnictví
Content marketing pro účetní systém Evala je pro Hook & Tell rozšířením spolupráce se společností Seyfor, která trvá už více než 10 let. Vedle výzkumu mezi účetními, finalizace obsahové strategie stojí Hook & Tell za připravovaným rozsáhlým edukativním obsahem pro účetní specialisty, pravidelně tvoří newslettery, obsah pro blog i pro sociální sítě.
„S Hook & Tell spolupracujeme dlouhodobě a víme, že se na ně můžeme spolehnout. Okamžitě navnímali nový produkt i jeho vizi a dokázali ji přirozeně přetavit do obsahu. Nejde jen o samotné výstupy, ale hlavně o celkový přístup – od strategie a plánování až po každodenní spolupráci, která je profesionální a hlavně lidská,“ říká Filip Náplava, Marketing Business Partner značky Evala.
Vedle Evaly dodává Hook & Tell pro Seyfor také obsah značkám Money a iDoklad a stojí za projekty Svobodná účetní a Miniakademie pro začínající podnikatele.
Sítě pro Colonnade Insurance
Nově Hook & Tell zajišťuje kompletní správu facebookové stránky české pobočky pojišťovny Colonnade Insurance. Agentura stránku vybudovala od základů – ve spolupráci s klientem vytvořila obsahovou strategii, vizuální styl i tone of voice příspěvků a nastavila reklamní kampaně.
Přestože profil funguje od června, už nyní naplňuje své cíle: posiluje povědomí o značce mezi koncovými klienty a buduje aktivní komunitu fanoušků, kteří s obsahem pravidelně interagují. Obsah si každý měsíc získává přes 80–100 komentářů a udržuje průměrný engagement rate nad 14 procent. K Facebooku se tak po několika měsících spolupráce rozšířila i o Instagram.
„Hledali jsme spolehlivého partnera, který správu sociálních sítí opravdu ovládá a dokáže dlouhodobě dodávat obsah v konzistentní kvalitě. Hook & Tell to splňuje na výbornou – jejich příspěvky se dobře čtou a přitahují pozornost relevantních lidí k našim produktům,” uvádí Markéta Vávrová, marketing specialist Collonade Insurance.
Nová tonalita pro Tierra Verde
Značce Tierra Verde pomohl tým Hook & Tell nastavit nový tone of voice pro oslovení širšího publika i mimo tradiční „eko bublinu“. Tonalita navazuje na nový positioning značky, který vznikl pod vedením brand konzultanta Karla Novotného, a vychází také z výzkumu mezi zákazníky.
„Cítili jsme, že potřebujeme značku posunout, odlehčit a zpřístupnit širší škále zákazníků. Postupně jsme do tohoto procesu přizývali odborníky a naše domněnky se potvrdily. Na začátku jsme si ani neuměli představit, kam až se můžeme dostat. Teď nejen, že mluvíme na zákazníky, v našem případě na zákaznice, srozumitelněji, ale i sami jsme si více uvědomili, kdo vlastně naše zákaznice jsou,“ říká o spolupráci Jan Čillík, CEO Tierra Verde.