Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu

Karel Kovář alias Kovy patří k nejvýraznějším českým tvůrcům digitální generace. Z někdejšího autora parodií se během let stal komentátor veřejného dění, který propojuje svět sociálních sítí, médií, politiky i technologií.
Jedním z řečníků letošního Influconu, který se uskuteční 28. května v pražském SaSaZu, bude i Kovy, který bude mluvit o tom, kde se vlastně dneska utvářejí trendy, a tedy vlastně ovlivňuje nejvíc společnost. Jsou to ještě influenceři, nebo již vládu přebírají algoritmy? V rozhovoru pro Marketing & Media Kovy kromě toho mluví také o důvěře, radikalizaci společnosti, umělé inteligenci i o tom, proč si myslí, že sociální sítě nikdy nebudou mít zájem chránit své uživatele více než vlastní zisky. Přiznává také, že ho dnes více než samotná popularita zajímá schopnost učit se, adaptovat a učit se s lidmi kolem sebe chápat složitý svět dneška.
