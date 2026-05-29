David Sahula obsadil nově vytvořenou pozici strategického a kreativního ředitele komunikační agentury Taktiq

David Sahula je komunikační stratég více než s dvacetiletou praxí, který v minulosti řídil PR Samsungu nebo globální komunikaci skupiny Home Credit. V agentuře Taktiq se bude věnovat tvorbě komunikačních strategií, kreativních konceptů, rozvoji klíčových klientů a byznysu. Souběžně si ponechá i svou nezávislou konzultační činnost.

Spolupráce je vyústěním profesního vztahu, který vznikl před šesti lety, kdy Taktiq začal pracovat pro společnost Samsung, ve které Sahula řídil komunikaci. Po letech se z role klienta přesouvá na druhou stranu stolu. „Davida vnímáme jako jednu z nejvýraznějších osobností v oboru firemní komunikace. Měli jsme možnost poznat jeho nároky, strategické myšlení i cit pro detail. Právě pohled z opačné perspektivy a schopnost vidět věci v širších souvislostech budou pro náš tým i klienty zásadním přínosem,“ očekává Michal Uryč, řídicí partner agentury Taktiq.

David Sahula přináší kombinaci zkušeností z nadnárodních korporací a znalost komunikace napříč obory, od technologií a IT přes finance a právo až po FMCG. Sedm a půl roku řídil PR a kreativní projekty Samsungu, působil jako Group Communications Manager skupiny Home Credit a vedl také korporátní komunikaci Tchibo. Pracoval pro Ogilvy PR a svou kariéru začínal v eBance. Je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (obor Marketingová komunikace) a London School of Public Relations.

„Taktiq je pro mě srdeční záležitost. Během spolupráce z pozice klienta mě přesvědčil proklientským přístupem, lidskostí a schopností doručovat výsledky díky pečlivé práci s médii, influencery a silnému kreativnímu myšlení,“ říká David Sahula. „Chci agentuře pomoc v rozvoji nových byznysových příležitostí a vnést do ní strategický pohled, který jsem si za dvacet let odnesl z klientské strany,“ dodává.

V Taktiqu má na starosti mimo jiné komunikaci výrobce robotických sekaček Segway Navimow. David Sahula si vedle role v agentuře ponechává prostor pro vlastní nezávislou konzultační praxi v oblasti seniorního poradenství, strategické komunikace, kreativity a mentoringu.

