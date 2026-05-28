Daniel Weiss se stává Chief Operations Officer v Triad Prague. V agentuře vyrostl od accounta až do vedení

Nezávislá kreativní agentura Triad Prague oznamuje změnu ve vedení. Daniel Weiss, který v agentuře působí poslední dva roky jako Account Director, nastupuje na pozici Chief Operations Officer. V roli střídá Adélu Marešovou, která se nyní přesouvá k jiné důležité roli: rodičovské.

Weiss je s Triadem spojený dlouhodobě. V agentuře začínal jako Junior Account Manager, postupně se posunul přes Account Managera až na pozici Account Directora. Nyní přebírá odpovědnost za provozní řízení agentury, hladké fungování týmů napříč klienty i projekty a spokojenost klíčových klientů.

Jeho posun navazuje na přirozený vývoj uvnitř agentury. Weiss patří mezi lidi, kteří Triad dobře znají zevnitř: přes klientskou práci, vedení accountského týmu i každodenní spolupráci s kreativou, strategií a produkcí.

„Dan v Triadu vyrostl a přesně ví, jak agentura funguje v realitě branže, která je velmi dynamická. Má důvěru klientů i lidí uvnitř týmu, umí věci zjednodušovat, ale zároveň neztrácí nadhled. Dokáže přemýšlet strategicky, kreativně i procesně, což je pro mého parťáka velmi důležitá kombinace. A hlavně umí stavět mosty mezi lidmi i týmy. Kromě schopnosti držet procesy pohromadě je Dan v agentuře známý i svým velmi specifickým, často nekorektním humorem. Ten sice nebude oficiální součástí jeho nové agendy, ale podle týmu k jeho způsobu práce neodmyslitelně patří, “ říká Petra Jankovičová, CEO Triad Prague.

V nové roli Weiss zúročí především zkušenost z client service, kde roky propojoval klientské potřeby s prací kreativy, strategie i produkce. Díky tomu podle Traidu dobře ví, co rozhoduje o kvalitní spolupráci uvnitř agentury i směrem ke klientům.

„V Triadu jsem za poslední roky prošel pořádný kus cesty a za tu dobu jsem dobře poznal, kde to skřípe i kde věci fungují líp, než si možná sami myslíme. Teď mě láká posunout se od vedení jednotlivých projektů k tomu, jak agentura funguje jako celek. Z client service si do nové role nesu hlavně zkušenost, že spokojenost klienta nestojí jen na dobrém výstupu, ale i na důvěře, jistotě a dobře nastavené spolupráci. Záleží mi na tom, aby lidé v agentuře cítili, že jejich čas a práce mají smysl, a aby klienti věděli, že se o ně umíme dobře postarat,“ dodává Weiss.

