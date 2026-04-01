Pavel Brázda stojí v čele kreativy skupiny Prima

Kreativním ředitelem skupiny Prima se od 1. dubna stává Pavel Brázda. Bude zodpovědný za veškeré audiovizuální výstupy, kompletní vedení a rozvoj kreativního týmu, mentoring klíčových talentů a za nastavování standardů kvality napříč celým oddělením.
Pavel Brázda doposud působil na Primě jako kreativní lídr. „Pavel má unikátní kombinaci agenturních zkušeností a hluboké znalosti televizního prostředí. Dlouhodobě posouvá kreativní kvalitu našich výstupů a jeho přístup propojuje strategii s exekucí. Věřím, že v nové roli bude klíčovým hybatelem dalšího rozvoje značek skupiny Prima,“ uvádí ředitel divize Produkt a Interim marketingový ředitel skupiny Prima Petr Král.
„Vnímám to jako logický krok. Přestože je naše interní kreativní oddělení v mnohém podobné agenturnímu prostředí, vyžaduje specifické zkušenosti, které jinde než v televizi nezískáte,“ říká Pavel Brázda a dodává: „Audiovizuální obor i reklamně-mediální trh se za poslední roky neuvěřitelně proměnil a to, co a jak teď na Primě děláme, se zásadně liší od doby třeba před dvěma lety. Prací kreativního oddělení už dávno není jen selfpromo jednotlivých kanálů, ale celé integrované kampaně. A že značek a produktů máme opravdu požehnaně.“
Zkušený a oceňovaný kreativec má za sebou více než 25 let praxe v oboru. Působil mimo jiné v agenturách Mark/BBDO, EURO/RSCG nebo McCann Erickson, se spoustou dalších agentur a klientů spolupracoval na freelance bázi. Několik let strávil v TV NOVA jako seniorní copywriter a idea maker, na Primě působí jako kreativní lídr již téměř 13 let.