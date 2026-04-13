Mluvčím skupiny ČSOB pro oblast bydlení a retailu se stal Jan Urban

Od března 2026 je novým tiskovým mluvčím skupiny ČSOB Jan Urban, na starosti má komunikaci skupiny v oblasti bydlení a retailu. Nastupuje do týmu externí a interní komunikace pod vedením Moniky Hořínkové.

„Úspěch celé skupiny ČSOB je založený na vztazích s našimi klienty a partnery, kterým pomáháme při každé životní změně a v každé situaci. Komunikace v tom hraje nezastupitelnou roli. Chceme být ještě lepší, využívat více nových formátů a inovativních přístupů. Honza nám v tom bude se svými zkušenostmi z mimořádně dynamického prostředí vítanou posilou,“ říká Monika Hořínková, ředitelka externí a interní komunikace skupiny ČSOB.

Do bankovního sektoru přichází Jan Urban z parlamentního prostředí. Od roku 2018 do roku 2025 působil v oblasti politického PR a strategické komunikace. Řídil komunikaci politických aktérů v obou komorách Parlamentu ČR a podílel se jako manažer komunikace na několika volebních kampaních. 

Jan Urban v ČSOB přebírá roli mluvčího po Monice Hořínkové, která se v průběhu loňska posunula do vedení týmu externí a interní komunikace skupiny, a na starosti bude mít především agendu bydlení, retailu a úvěrů, CSR, finanční gramotnosti a další. V trojici tiskových mluvčích doplní Michaelu Průchovou, která je mluvčí pro oblast inovací, vztahového bankovnictví a ESG, a Petra Milatu, který má na starosti pojištění, ky-bernetickou prevenci, penze, leasing, spoření a investice. 

Útvar externí a interní komunikace skupiny ČSOB zajišťuje řízení reputace bankovní skupiny, koordinaci externí a interní komunikace, vztahy s médii a veřejnou správou a podporu značky. Jeho úkolem je posilovat image skupiny a podporovat realizaci její obchodní a strategické agendy.

