Běh pro Paraple letos sází na nové ilustrace, outdoor i spolupráci s influencery

Centrum Paraple spustilo komunikační kampaň k 26. ročníku Běhu pro Paraple, která kombinuje PR, outdoor, digitální formáty i spolupráci s influencery. V průběhu dubna a května kampaň oslovuje nové cílové skupiny a šíří povědomí o projektu propojujícím pohyb s podporou lidí po poranění míchy. Motto letošního Běhu pro Paraple zní: Každý svou cestou, ale všichni k jednomu cíli.

Letošní ročník tradiční akce opět doprovází vizuální identita od brněnského ilustrátora Tomáše „SMOT“ Svobody pod jehož rukama vznikají ilustrace pro Běh pro Paraple už od roku 2022.  Ty se propisují napříč všemi kanály – od mediální a online komunikace přes outdoor až po vizuály závěrečné akce.

„Co začalo návrhem jednoho PFka, skončilo dlouholetou úspěšnou spoluprací, díky které se mohu posouvat nejen jako kreslíř, ale i jako člověk. Jsem rád, že mi Centrum Paraple důvěřuje – nejinak tomu bylo i v letošním Běhu pro Paraple,“ komentuje spolupráci ilustrátor Tomáš Svoboda.

„S ilustrátorem Tomášem Svobodou spolupracujeme dlouhodobě napříč našimi projekty, včetně Běhu pro Paraple. Jeho ilustrace dokážou dodat lehkost nejen vážným tématům, ale i samotnému závodění. Tím připomínají, že v našem běhu nejde primárně o vítězství, ale o společné propojení a podporu lidí po poranění míchy,“ říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Hlavní partner: Allwyn

Hlavním partnerem letošního ročníku Běhu pro Paraple je společnost Allwyn, V rámci partnerství společnost do akce zapojí desítky zaměstnanců prostřednictvím týmové výzvy.

„Podpora parasportu a návratu ke sportování po poranění míchy patří dlouhodobě k našim klíčovým oblastem. Běh pro Paraple je skvělou cestou, jak tohle téma znovu dostat mezi lidi a zároveň je přirozeně rozhýbat. Oceňujeme i letošní komunikaci a novinky projektu, které výrazně zjednodušují zapojení. Věříme, že se spolu s našimi zaměstnanci zapojí co nejvíce lidí z široké veřejnosti,“ uvádí Dominika Němcová, která v Allwyn Česko vede oblast sponzoringu a CSR.

Outdoor, digitál a influenceři

Kampaň je viditelná i ve veřejném prostoru. Díky podpoře Nadačního fondu BigBoard běží na reklamních plochách v metru, včetně plakátových rámečků v soupravách a stanicích, a na citylightových reklamních plochách ve veřejných prostranstvích. Do propagace akce se zapojilo také několik obchodních center po celé České republice umístěním vizuálů na citylightech a bannerech.

Online část kampaně tvoří komunikace na sociálních sítích, bannerová reklama a výkonnostní kampaně (PPC), které směřují uživatele na registrační web a motivují k zapojení do květnové výzvy. Ta potrvá od 1. do 29. května 2026 a zapojit se do ní může kdokoliv a odkudkoliv. Výtěžek ze startovného přispívá na financování zdravotní, sociální i psychologické péče o lidi po poranění míchy.

Součástí kampaně je i spolupráce s influencery, na které se podílejí experti na data pro sociální sítě a obsah z Carl Data Company. Někteří influenceři se také zúčastní závěrečné akce, která proběhne 31. května od 13 hodin na Atletickém stadionu Slavia Praha a uskuteční se ve spolupráci s SK Slavia Praha a městskou částí Praha 10.

