ABBBA Group nově zastupuje české Driveto a švýcarské S1 Solutions

Komunikační agentura ABBBA Group získala do svého portfolia dva nové klienty. V ČR bude zastupovat švýcarskou finanční společnost S1 Solutions, druhým klientem je lídr v oblasti operativního leasingu, společnost Driveto.

ABBBA Group, do níž spadá PR divize ABBBA Consulting, digitální SWIIT studio a mediální platforma FocusOn.cz, získáním dalších dvou klientů potvrzuje své strategické zaměření na segmenty služeb a technologií.

„Vážíme si důvěry společnosti Driveto. Společně s Františkem Peterkou, CEO, a Tomášem Pindurem, COO, budeme i formou vlastní produkce podcastů propagovat operativní leasing, o který vidíme mezi řidiči rostoucí zájem,“ říká Tomáš Vrána, spolumajitel ABBBA Group.

Agentura bude pro oba nové klienty zajišťovat kompletní PR služby. V případě S1 Solutions je spolupráce ještě rozšířená o osobnostní branding, komunikaci na sociálních sítích a celý online marketing.

„S1 Solutions vnímáme jako unikátní most mezi Českem a Švýcarskem. Věříme, že témata jako propojování českého byznysu se stabilními trhy regionu DACH a bezpečné investice v aktuální geopolitické situaci mají v médiích potenciál,“ dodává Jiří Böhm, druhý ze spolumajitelů ABBBA Group.

Švýcarsko jako příležitost i výzva

Společnost S1 Solutions, jejíž zakladatelkou je Petra Savino, se specializuje na poradenství pro Čechy a Slováky, kteří chtějí ve Švýcarsku podnikat, investovat nebo zde spravovat svá aktiva. ABBBA Group se v komunikaci zaměří na edukaci českého trhu směrem ke švýcarské podnikatelské realitě a budování značky S1 jako první volby pro expanzi do země helvétského kříže.

„Švýcarsko je často vnímáno jako nedobytná pevnost nebo pouhý daňový ráj, ale realita je mnohem zajímavější. Těším se, že díky této spolupráci budeme moci českým a slovenským podnikatelům ukázat, jak zde uspět, dát jim návod a pomoci jim překonat možné počáteční komplikace. Švýcarsko je pro Čechy příležitostí, já jim ji chci ukázat,“ komentuje spolupráci Petra Savino.

Driveto: nejjednodušší cesta k autu bez starostí

Společnost Driveto, průkopník v oblasti tzv. „auta na předplatné“, posiluje svou komunikaci s cílem dále upevňovat pozici značky jako moderní a flexibilní alternativy k vlastnictví vozu i klasickému leasingu. Nově se zaměří jak na korporátní PR, tak na komunikaci směrem k zákazníkům, a to zejména na vysvětlování principu služby, jejích výhod a praktického fungování v každodenním životě a na edukaci trhu v oblasti nových forem mobility.

„Hledali jsme partnera, který nám pomůže posunout naši komunikaci na další úroveň. Zatímco v minulém roce jsme se soustředili především na technologický rozvoj a e-commerce, letos chceme více investovat právě do komunikace. Věříme, že tato naše PR spolupráce pomůže naplnit naše cíle,“ říká František Peterka, zakladatel a CEO společnosti Driveto.

Tisková zpráva

