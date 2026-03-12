Změny v dm: Peroutka povede resort Spolupracovníci, strategickou komunikaci řídí Lucie Fürstová ​

Společnost dm oznamuje personální změny. Jiří Peroutka, dříve manažer komunikace společnosti, vede od března 2026 resort Spolupracovníci a zastává také roli tiskového mluvčího. Strategické řízení komunikace a marketingových aktivit převezme Lucie Fürstová, dosavadní manažerka komunikace.
Jiří Peroutka, který dosud řídil externí komunikaci společnosti, nově přebírá strategické řízení resortu Spolupracovníci. V této klíčové roli bude odpovědný za firemní filozofii, rozvoj organizace a veškeré aspekty péče o spolupracovníky. To zahrnuje oblasti jako employer branding, komplexní programy rozvoje spolupracovníků, systém firemních benefitů a mzdové záležitosti. Resort se zaměřuje na personální rozvoj, firemní vzdělávání, nábor nových spolupracovníků, a také na projekty v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), diverzity a udržitelnosti.
Z pozice tiskového mluvčího bude zároveň nadále spoluodpovědný za externí komunikaci a reprezentaci společnosti dm navenek, zejména při spolupráci s médii a klíčovými stakeholdery. „Mým cílem je i nadále propojovat světy v dm – interní komunikaci s tou externí, employer branding s komunikačními kampaněmi a rozšiřovat možnosti nejen pro naše zákazníky, ale i kolegy. Nová role pro mě znamená výzvu, v rámci které se ještě hlouběji ponořím do dalšího rozvoje společnosti a v rámci níž chci maximálně přispívat ke konzistenci značky a upevňování její pozice,“ komentuje svou novou roli Peroutka.
S nástupem Jiřího Peroutky do nové role dochází zároveň k přerozdělení agendy v oblasti komunikace. Lucie Fürstová, která byla dosud odpovědná za interní komunikaci nově přebírá strategické řízení a koordinaci externí i interní komunikace a marketingových kampaní. Její odpovědnost bude zahrnovat mezinárodní spolupráci a rozvoj značky dm, tvorbu mediální strategie a řízení marketingových nákladů, stejně jako dohled nad vybranými CSR projekty.
Část agendy týkající se věrnostního programu a zákaznického servisu nově spadá pod Martina Šika, který již úspěšně vede online shop a aplikaci Moje dm.