VOD skupiny Prima povede Jan Wykrytowicz

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme zkušený mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb.
„Jana Wykrytowicze vnímám jako jednoho z největších odborníků na OTT služby v našem regionu. Jeho profesní dráhu v TVN a Go3 jsem dlouhodobě sledoval a jsem velmi rád, že nyní posílí právě náš tým,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Naším cílem je vybudovat z prima+ nejlepší OTT službu na trhu. Janovy zkušenosti s placenými službami, sportem a strategickými partnerstvími jsou přesně tím, co pro další rozvoj skupiny potřebujeme. Velmi se těším na naši spolupráci, která nám pomůže akcelerovat růst nereklamních příjmů.“
„Velmi si vážím příležitosti připojit se ke skupině Prima a pracovat s jedním z nejsilnějších mediálních týmů na českém trhu. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu zrychlení růstu v oblasti B2C,“ uvádí Jan Wykrytowicz, nový ředitel VOD a nereklamních příjmů skupiny Prima.
Ve své nové roli bude Jan Wykrytowicz odpovědný za rozvoj obchodních modelů a monetizaci digitálního obsahu. Zaměří se zejména na předplatitelské služby, digitální produkty a strategická partnerství. Věnovat se bude také novým distribučním příležitostem pro digitální obsah.
Jan Wykrytowicz je mediální manažer s více než patnáctiletou praxí. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také rozsáhlé zkušenosti z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.
Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery (Discovery+, HBO Max), Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.