Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

VOD skupiny Prima povede Jan Wykrytowicz

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme zkušený mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb.

„Jana Wykrytowicze vnímám jako jednoho z největších odborníků na OTT služby v našem regionu. Jeho profesní dráhu v TVN a Go3 jsem dlouhodobě sledoval a jsem velmi rád, že nyní posílí právě náš tým,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Naším cílem je vybudovat z prima+ nejlepší OTT službu na trhu. Janovy zkušenosti s placenými službami, sportem a strategickými partnerstvími jsou přesně tím, co pro další rozvoj skupiny potřebujeme. Velmi se těším na naši spolupráci, která nám pomůže akcelerovat růst nereklamních příjmů.“

„Velmi si vážím příležitosti připojit se ke skupině Prima a pracovat s jedním z nejsilnějších mediálních týmů na českém trhu. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu zrychlení růstu v oblasti B2C,“ uvádí Jan Wykrytowicz, nový ředitel VOD a nereklamních příjmů skupiny Prima.

Ve své nové roli bude Jan Wykrytowicz odpovědný za rozvoj obchodních modelů a monetizaci digitálního obsahu. Zaměří se zejména na předplatitelské služby, digitální produkty a strategická partnerství. Věnovat se bude také novým distribučním příležitostem pro digitální obsah.

Jan Wykrytowicz je mediální manažer s více než patnáctiletou praxí. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také rozsáhlé zkušenosti z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.

Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery (Discovery+, HBO Max), Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem

MAM Exkluzivně v časopise

Shopping Pixabay
Online a social
Agentní nákupy: Na co se připravit
DPP - Neskákej mi pod kola
Kreativita a kampaně
DPP přitvrzuje kampaň Neskákej mi pod kola
Milano Cortina 2026 - Slavnostní zahájení
Komunita a lidé
Reichová: Olympiáda je návyková
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ