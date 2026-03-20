Vedení festivalů Maker Faire se ujímá Barbora Pešek

Barbora Pešek nastupuje na pozici ředitelky a programové dramaturgyně festivalů Maker Faire Česko ve společnosti Make more. Akce s každoroční návštěvností přes 35 000 lidí mají za cíl přiblížit výrobní technologie široké veřejnosti a ukázat je jako přirozenou a kreativní součást každodenního života.
Barbora Pešek v posledních třech letech působila jako hlavní dramaturgyně pražské edice festivalu Maker Faire, který má v Česku tradici už od roku 2018. V nové roli ředitelky a programové dramaturgyně celého festivalového řetězce teď vystřídá Vojtěcha Kolaříka, který se bude nadále věnovat strategickému rozvoji platformy Make more.
„Každý člověk může kreativně a beze strachu využívat technologie jako přirozenou součást života,“ říká Pešek, jež se dlouhodobě angažuje v kreativním a společensky odpovědném přístupu k technologiím. Festivaly Maker Faire už od roku 2018 v Česku propojují tisíce tzv. makerů (tvůrců a kutilů nové generace), inovátorů, pedagogů i rodin a celkem je každoročně navštíví víc než 35 000 lidí. Festival se dlouhodobě zaměřuje na digitální výrobu, 3D tisk, robotiku, prototypování, nová řemesla, STEAM vzdělávání a udržitelnost.
Maker Faire je největším kreativním festivalem v Česku a v roce 2026 se uskuteční v 10 městech napříč republikou, včetně hlavních zastávek 9.–10. května v Praze a 17.–18. října v Brně. Organizátorem je společnost Make more s.r.o., která se dlouhodobě věnuje tématům digitální výroby a podpory otevřených dílen; v loňském roce vedle festivalů pořádala také globální konferenci FAB25 Czechia.
Barbora Pešek vystudovala teorii nových médií, designu a umění na UMPRUM, spoluzakládala platformu Czechdesign.cz, vedla globální marketing v Preciosa Lighting a spolupracovala s řadou značek a iniciativ v oblasti designu a řemesla. Ve volném čase se věnuje komunitním projektům a společně se svými dvěma dětmi objevuje technologie pro nejmenší.