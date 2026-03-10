Seen Media PR Zlaty Biedermannové rozšiřuje působnost na Slovensko

Komunikační agentura Seen Media PR, kterou vede bývalá novinářka a rozhlasová reportérka Zlata Biedermannová, vstupuje na slovenský trh.
Do sousední země míří především s komunikací světově známého hudebního uskupení českého původu Prague Cello Quartet, které letos vyráží na největší koncertní turné ve své historii.
V jeho rámci zavítají hudebníci také na Slovensko, kde odehrají dva koncerty – 14. března v Bratislavě a 15. března v Banské Bystrici. Prague Cello Quartet tvoří tři violoncella a kontrabas pod uměleckým vedením Jana Zvěřiny. Na klasické nástroje interpretuje nejen klasickou hudbu, ale i rock, filmové melodie nebo soundtracky z počítačových her. „Na Slovensku má uskupení početné publikum, proto jsme se rozhodli rozšířit PR komunikaci poprvé i za hranice Česka. Český a slovenský mediální trh jsou velmi úzce propojené, takže tento krok přirozeně zapadá do konceptu kvalitní komunikace, který dlouhodobě budujeme,“ říká Zlata Biedermannová.
Agentuře se v prvních dvou měsících letošního roku podařilo pro Prague Cello Quartet zajistit několik významných mediálních výstupů, mimo jiné v týdeníku Téma, deníku Pravda a jeho online portálu nebo na rozhlasové stanici Rádio Devín.
Seen Media proto plánuje na slovenském trhu postupně rozšiřovat aktivity i pro další klienty. Vedle českých značek chce letos začít pracovat také pro slovenské firmy, které mají ambici komunikovat i směrem na český mediální trh. „Pořád se držím svého cíle propojovat se s kvalitními firmami a osobnostmi a dělat promyšlenou, neuspěchanou komunikaci s dlouhodobými výsledky,“ dodává Biedermannová.
Agenturu Seen Media PR vlastní a vede Zlata Biedermannová téměř dvacet let. Už šest let tvoří mediální komunikaci nakladatelství Práh a dva roky světovému uskupení Prague Cello Quartet. V minulosti se starala o PR a reputaci nakladatelství Metafora v rámci nakladatelského domu Grada či nakladatelství Kniha Zlín. Tvořila mediální komunikaci pro síť Alzheimer center, léčivé vody Bílinská kyselka, Zaječická voda či Ferdinandův pramen, mezinárodní hudební festival Prague Sounds (dříve Struny podzimu) nebo síti s udržitelnou módou Green butik.