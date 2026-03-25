Novým tiskovým mluvčím společnosti Škoda Auto pro český trh je Martin Ježek

Na pozici tiskového mluvčího společnosti Škoda Auto pro český trh od začátku dubna bude působit Martin Ježek. Místo si vyměňuje s Michaelou Sklenářovou, která se nyní stává tiskovou mluvčí globální produktové komunikace pro model Karoq, softwarová řešení, asistenční systémy, digitalizaci a další technologie, včetně oficiální komunity pro uživatele elektrických vozů Škoda EV Lounge.
Martin Ježek je profesionál s dlouholetou praxí v oblasti komunikace – v médiích i public relations. Do společnosti Škoda Auto nastoupil v roce 2018 do oddělení komunikace a následně zde působil jako tiskový mluvčí pro software a digitalizaci. Před svým příchodem do firmy pracoval jako novinář a zastával také různé pozice v oblasti public relations. Je držitelem několika novinářských a PR ocenění. Vystudoval žurnalistiku a komunikační studia na Univerzitě Karlově. Ve své nové roli bude zodpovědný za externí komunikaci společnosti Škoda Auto na českém trhu.
Michaela Sklenářová byla tiskovou mluvčí společnosti Škoda Auto pro český trh od roku 2023, předtím působila v produktové komunikaci se zaměřením na modely Fabia, Kamiq a Scala. Ve společnosti Škoda Auto působí od roku 2017. Na Metropolitní univerzitě Praha získala magisterský titul v oboru Mediální studia. V nové roli tiskové mluvčí globální produktové komunikace je odpovědná za model Karoq, softwarová řešení, asistenční systémy, digitalizaci a další technologie, včetně komunity pro majitele elektrických vozů Škoda EV Lounge.
„Mám velkou radost, že náš tým posiluje Martin Ježek, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti komunikace a vztahů s veřejností. Naváže tak na kvalitně odvedenou práci Michaely Sklenářové, která významně přispěla k rozvoji komunikace značky napříč produktovými tématy, službami i oblastí digitalizace a podílela se na dosažení klíčových milníků, včetně vítězství modelu Elroq v anketě Auto roku 2026 v České republice. Na novém působišti v sídle automobilky jí přeji mnoho úspěchů,“ říká Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.