Marketing společnosti Stock Plzeň-Božkov povede Vladimíra Formánková

Společnost Stock Plzeň-Božkov, česká jednička na trhu s lihovinami, posiluje vrcholové vedení firmy. Marketingovou ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko byla od 2. března 2026 jmenována Vladimíra Formánková.
Manažerka s více než 30 lety zkušeností z marketingu a FMCG sektoru přichází do Stocku ze společnosti Jacobs Douwe Egberts, kde byla z pozice marketingové ředitelky pro oblast střední Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko) odpovědná za řízení marketingové strategie a inovací klíčových značek. Vedla například relaunch značky Jacobs nebo rozšíření portfolia Jacobs Velvet do segmentu zrnkové kávy.
„Je mi velkým potěšením přivítat Vlaďku ve skupině Stock Spirits a popřát jí v nové roli mnoho úspěchů. Jsem přesvědčená, že její dlouholetá praxe, vášeň pro lokální značky a přístup k inovacím nám pomůže reagovat na aktuální trendy a dále upevnit naši pozici na trhu,“ uvedla generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov, Romana Jourdren.
„Mám radost, že se mohu po 10 letech vrátit do odvětví, které z minulosti dobře znám a jehož základem jsou silné brandy. Zároveň se velmi těším na opětovnou práci s lokálními značkami. Právě jejich rozvoj a inovace vnímám jako velkou výzvu. Chtěla bych navázat na skvělou práci několika generací kolegů z Božkova a Prádla. Věřím, že společně s týmem naplníme ambiciozní cíle naší skupiny,“ komentovala svůj příchod do Stocku Vladimíra Formánková.
Vladimíra má dlouholeté zkušenosti s budováním značek v segmentu piva a lihovin. Téměř 5 let vedla marketing pivovarů skupiny Staropramen. V tomto období dokončila změnu vizuálního stylu a repositioningu značek Staropramen a Ostravar nebo kompletní renovaci beermixů Cool. Dříve také působila více než 14 let na klíčových marketingových pozicích společnosti Diageo. Jako ředitelka marketingu a inovací pro střední a východní Evropu se podílela na budování značek Johnnie Walker nebo Baileys na více než 30 evropských trzích a úspěšně uvedla na český trh populární rum Captain Morgan. Svou kariéru zahájila v reklamní agentuře McCann-Erickson v Praze. Působila také mimo jiné jako ředitelka strategického plánování agentury Ark Thompson Advertising.