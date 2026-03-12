Kreativu v Saatchi & Saatchi Prague nově povede Klára Palmer

Do kreativní agentury Saatchi & Saatchi Prague, spadající do skupiny Publicis Groupe, nastoupila Klára Palmer. Jejím úkolem bude zastřešit a řídit kreativní tým agentury.
Klára Palmer do Saatchi & Saatchi přichází z DDB Prague, kde působila jako Chief Creative Officer. Před tím působila v McCann Prague, kde začínala jako Senior Copywriter a následně přes osm let působila v jejím kreativním vedení jako Creative Director a Executive Creative Director. Během své kariéry získala řadu ocenění v českých i mezinárodních soutěžích, například Cannes Lions, LIA Awards, Golden Drum, One Show, Epica Awards, Eurobest. Často také zasedá v lokálních i zahraničních soutěžích formátů jako jsou ADC, New York Festivals, Young Lions a také byla součástí shortlistovací poroty na Cannes Lions v kategorii Direct.
„V době AI nástrojů a rostoucího tlaku na efektivitu si v agentuře stojíme za tím, že kvalitní kreativa a originální idea jsou čím dál důležitějším základem každé úspěšné kampaně. Chceme na tom dál stavět a zároveň máme ambici růst – jak v kvalitě a v dopadu na byznys našich klientů, tak i v rozvoji a postupném rozšiřování našeho kreativního týmu. Proto také dál posilujeme naše týmy a mám radost, že kreativu v Saatchi povede právě Klára Palmer,” říká Lucie Dubová, Business Director Saatchi & Saatchi Prague.
„Saatchi & Saatchi je skvělý brand s dlouhou a bohatou historií, ale i zajímavým portfoliem současných klientů. Vést její pražský kreativní tým je pro mě výzva, na kterou se moc těším, stejně jako na spolupráci s celým týmem talentovaných lidí,” dodává Klára Palmer.
V Saatchi & Saatchi Prague povede Palmer kreativní tým, přičemž Kosta Schneider i nadále zůstává ve své roli Executive Creative Officer pro českou a ukrajinskou pobočku Publicis Groupe.