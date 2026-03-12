Komunikaci festivalu Dvořákova Praha nově zajišťuje Communication Lab

Mezinárodní festival klasické hudby Dvořákova Praha vstupuje do 19. ročníku s novým komunikačním partnerem. O mediální obraz a sociální sítě festivalu se nyní stará agentura Communication Lab. Festival, jenž každoročně přivádí do Prahy světové orchestry, dirigenty i sólisty a pečuje o odkaz Antonína Dvořáka, letos důrazněji osloví širší publikum a mladou generaci.
„Chceme přiblížit festival široké cílové skupině a hlavně mladým lidem. Dvořákův odkaz potřebuje moderní způsob komunikace. Communication Lab má zkušenosti s budováním silných značek a umí pracovat s obsahem tak, aby byl srozumitelný i atraktivní pro dnešní publikum, což je pro nás klíčové,“ říká Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby, která festival Dvořákova Praha pořádá.
Communication Lab dostává na starosti komplexní mediální servis, vztahy s novináři, komunikační strategii, obsah sociálních sítí a spolupráce s ambasadory. Cílem je posílit viditelnost festivalu napříč tradičními i digitálními kanály a podpořit jeho dlouhodobé budování jako mezinárodní kulturní značky.
Lucie Šplíchalová z CommLabu přináší do role tiskové mluvčí zkušenosti z oblasti PR a kulturní komunikace. Bude hlavním kontaktem pro média a zároveň se podílí na rozvoji obsahové strategie festivalu. „Dvořákova Praha je silná kulturní značka s mezinárodním přesahem. Naší ambicí je ukázat, že klasická hudba není uzavřený svět, ale živý a současný prostor emocí, příběhů a inspirace. Budeme pracovat s obsahem, který přirozeně propojí prestiž festivalu s jazykem dnešní doby,“ doplňuje Jiří Ďurovič, Managing Partner agentury.
Dvořákova Praha je mezinárodní festival klasické hudby pořádaný Akademií klasické hudby. Každoročně představuje v Praze špičkové světové interprety i mladé talenty a systematicky rozvíjí odkaz Antonína Dvořáka v českém i mezinárodním kontextu.