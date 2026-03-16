Jan Jelínek, Honza Páv a Bohunka Hihlánová zakládají transformační a kreativní studio Tempo

Inovační designér Jan Jelínek společně s expertem na digitalizaci Honzou Pávem a HR specialistkou Bohunkou Hihlánovou zakládají transformační a kreativní studio Tempo. Firma vzniká jako odpověď na naléhavou potřebu řízení změn ve firmách. Tempo tvoří patnáctičlenný multidisciplinární tým zkušených profesionálů z oblasti inovačního designu, AI a vývoje, HR, výzkumu, marketingu a strategie.
Vlastníkem společnosti je Jan Jelínek, smluvními partnery studia pak Honza Páv a Bohunka Hihlánová. Společně propojují zkušenosti z inovačního designu, brandové a businessové strategie i řízení komplexních transformačních projektů. Jan Jelínek je inovační a business designér, bývalý partner studia Q Designers. Honza Páv působí jako expert na firemní transformace i AI a brand stratég, stojí za projekty Workflow, Lovebrand a Makevision. Jan a Honza se potkali na školení v roce 2018 a postupně začali spolupracovat na velkých designových i transformačních zakázkách. Na jaře roku 2025 se k nim přidala Bohunka, externí HR partnerka, specialistka na firemní vzdělávání a autorka knihy Lidi nejsou zdroje (Grada, 2026).
Impulzem ke vzniku studia Tempo byla osobní i profesní zkušenost Jana Jelínka, který po návratu z několikaměsíční cesty po USA začal spolu s Honzou Pávem a dalšími kolegy hledat nový model spolupráce – mimo zavedené rámce agentur, korporací i klasických startupů. „Na reálných projektech jsme se učili, co všechno můžeme a chceme dělat jinak. Z myšlenky se stal brand, ze skupiny lidí tým, ze zkušeností principy a ze společných hodnot kultura,“ říká Jan Jelínek.
Činnost studia stojí na třech hlavních pilířích: proměně, tedy zavádění nových nástrojů, technologií a přístupů do každodenního fungování organizací; tvorbě, zaměřené na design nových produktů, služeb, značek, programů a business modelů; a vzdělávání, které rozvíjí lídry a týmy v kreativním a odpovědném řízení změn.
„Pokud chtějí velké české firmy i po roce 2030 zůstat relevantní, potřebují rychle dohnat své interní dluhy. Aby zároveň rostly, musí mít ambici dělat něco nového a úžasného. K takovému růstu se nedá doautomatizovat ani dospořit. Chceme být průvodci změnou pro investory, majitele a vedení v přestavbě českých firem na moderní a zároveň lidské instituce. Takové firmy budou motorem ekonomiky, dobrými zaměstnavateli a nositeli hodnot v době nejistoty i příležitostí, které masové zavádění umělé inteligence přináší,” říká Honza Páv.
„Na trhu se roztrhl pytel s agenturami na AI automatizaci. Firmy s příslibem úspor nadšeně propouštějí zaměstnance a celé týmy, které tak draze získaly a odchovaly. Přitom jim často není jasné, čím mají v nových podmínkách vyniknout mezi konkurenty nebo jak budou vypadat nové pracovní pozice. Firmy budou muset dělat to, co nejméně chtějí slyšet – investovat do strategických změn a budování nových kompetencí, ne do školení ChatGPT pro lidi, kteří tam zítra už nebudou,“ vysvětluje Bohunka Hihlánová.
Tempo vychází z principů tyrkysových organizací. Funguje na partnerském modelu, kde se lidé zapojují do projektů podle své expertizy a kapacity, bez rigidní hierarchie a pevných „oddělení“. „Tempo je přístav. Nikam se netlačí. Má ale otevřené brány. Lidé zde znají odvahu i pokoru, umí naslouchat a podat pomocnou ruku. Jsou zvyklí nést odpovědnost za svůj život, své dílo i své okolí,“ popisuje Jelínek.
Součástí širšího týmu Tempa jsou mimo jiné Vendula Šípková (expertka na AI a digitalizaci firem) a také Hana Bednář (designérka služeb se zkušenostmi ze Silicon Valley) nebo UX a CX designérky Tereza Vacková a Dariia Holotová, které přešly ze studia Q Designers, jež na začátku letošního roku oficiálně ukončilo svou činnost. Studio staví také na rozsáhlé profesní síti desítek seniorních spolupracujících odborníků z Česka i zahraničí, kterou si jeho členové za svou kariéru vybudovali.
Mezi současné klienty a partnery Tempa patří například Albatros Media, Kytary.cz, Freshlabels, JRD a dále neziskové organizace jako Diakonie ČCE, Asociace malých a středních podniků ČR, Česko.Digital, Asociace UX, Změna k lepšímu nebo veřejné instituce včetně Magistrátu hl. m. Prahy, NUDZ, Muzea Prahy či Digitální informační agentury. Zakladatelé chtějí také navázat na své minulé reference z velkých nadnárodních firem jako Česká spořitelna, ČSOB, IKEA, E.ON nebo Rohlík Group.
Tempo chce spolupracovat s organizacemi a investory, kteří mají velký dopad, ambici řešit zásadní výzvy – technologické, společenské i environmentální – a hledají strategického a realizačního partnera pro dosažení dlouhodobých systémových změn.
Dlouhodobou vizí je také vstup na mezinárodní trh a vybudování globální sítě kreativních center, která propojí byznys, technologie, kulturu a společenský dopad. První pražské studio sídlí v Klimentské ulici v Praze 1 – s podcastovým studiem, sdílenou knihovnou i prostorem pro komunitní a kulturní aktivity. „Naším cílem není zachránit svět, ale vytvořit future-thinking palubu pro kreativce a changemakery. Aby dobré nápady nekončily v šuplíku,“ shrnuje vizi Jelínek. V následujících letech chce Tempo rozvíjet vlastní vzdělávací programy, investovat do nových venture projekt