Do čela společnosti Skupina Klik.cz nastupuje nový generální ředitel

Vedení společnosti Skupina Klik.cz, sdružující přední české a slovenské internetové srovnávače, se nově ujímá Martin Kožár. Do pozice generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku přichází z Europ Assistance, kde působil jako generální ředitel odpovědný za rozvoj byznysu v ČR a SR.
Martin Kožár má přes 15 let zkušeností z oblasti pojišťovnictví. Profesně prošel třemi ze čtyř klíčových poradenských společností českého trhu, kde získal hlubokou praxi s řízením komplexních organizací, strategickým rozhodováním i transformací byznysu v mezinárodním prostředí. Tato zkušenost mu poskytla silný finanční a operativní základ i schopnost vést firmy v dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí.
Je absolventem finanční a pojistné matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a dlouhodobě se specializuje na datovou analytiku, produktové inovace a digitální transformaci.
„On-line srovnávače mají klíčové místo na pojistném trhu především v oblasti neživotního pojištění a energií. Zákazníci dnes očekávají rychlé řešení svých potřeb a optimalizace rodinných výdajů není výjimkou. Tento trend vytváří tlak na inovace. Mým úkolem je vést firmu tak, abychom nejen reagovali na novinky, ale sami je zákazníkům představovali,“ říká Kožár. „Naše firma je dominantním hráčem na českém i slovenském trhu v oblasti online srovnávačů a tuto pozici budu i nadále posilovat s důrazem na technologické inovace našich platforem, investice do AI nástrojů a rozšiřování spolupráce s našimi partnery,“ dodává.