Dingo Media posiluje vedení i tým: novou CEO se stává Barbora Blažková

Mediální agentura Dingo Media, která je součástí skupiny DigitalAd, oznamuje personální změny. S platností od ledna 2026 byla do pozice generální ředitelky (CEO) jmenována Barbora Blažková, která ve společnosti působí od jejího založení v roce 2022. Společně s její nominací přichází do agentury čtyři nové posily.
„Bára je v Dingo Media od samého začátku a výrazně se podílela na budování týmu i kultury celé agentury. Díky tomu velmi dobře rozumí tomu, kam chceme firmu dál posouvat. Její jmenování do role CEO je pro nás přirozeným krokem v dalším rozvoji společnosti,“ řekl zakladatel a CFO Jan Vobecký.
Blažková klade kromě samotného rozvoje firmy také velký důraz na roli Dingo Media jako odborníka a ambasadora oboru celého digitálního marketingu, ale především RTB. Po řadě školení pro komunitu Holky z marketingu se tak teď celý digitální tým v čele s Terezou Blažkovou věnuje vedení semestru Základů digitálního marketingu na Karlově univerzitě.
„Součástí Dingo Media jsem byla od vzniku první myšlenky na její založení a teď je čas převzít plnou odpovědnost. Chci, aby agentura dál rostla, ale zároveň si udržela to, co nás od začátku definuje – silný tým, otevřenou spolupráci a důraz na kvalitní mediální práci,“ říká Blažková ke svému jmenování.
Posílení týmu čtyřmi zkušenými odborníky
Společně s nástupem Barbory Blažkové do role CEO přicházejí do Dingo Media čtyři noví členové týmu. Filip Marek přináší zkušenosti z mediálního trhu. Působil dlouhodobě ve společnosti Czech Promotion a posílí obchodní kapacity v plánování a akvizici. David Daniel se jako zkušený social media manager ujme odpovědnosti za portfolio klientů v rámci správy obsahu na sociálních sítích, do Dingo Media přechází z agentury Konektor. Zuzana Jirkalová se ujme back office managementu pro hladký chod všech interních procesů, bohaté zkušenosti nasbírala mimo jiné v Plus Production. Robin Jestříbek přichází z prostředí project managementu a ujímá se role account managera.
Agentura se navíc chystá accountský tým dále rozšiřovat, nyní především o senior media plannery pro zkvalitnění klientského servisu.