Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Dingo Media posiluje vedení i tým: novou CEO se stává Barbora Blažková

Mediální agentura Dingo Media, která je součástí skupiny DigitalAd, oznamuje personální změny. S platností od ledna 2026 byla do pozice generální ředitelky (CEO) jmenována Barbora Blažková, která ve společnosti působí od jejího založení v roce 2022. Společně s její nominací přichází do agentury čtyři nové posily.

„Bára je v Dingo Media od samého začátku a výrazně se podílela na budování týmu i kultury celé agentury. Díky tomu velmi dobře rozumí tomu, kam chceme firmu dál posouvat. Její jmenování do role CEO je pro nás přirozeným krokem v dalším rozvoji společnosti,“ řekl zakladatel a CFO Jan Vobecký.

Blažková klade kromě samotného rozvoje firmy také velký důraz na roli Dingo Media jako odborníka a ambasadora oboru celého digitálního marketingu, ale především RTB. Po řadě školení pro komunitu Holky z marketingu se tak teď celý digitální tým v čele s Terezou Blažkovou věnuje vedení semestru Základů digitálního marketingu na Karlově univerzitě.

„Součástí Dingo Media jsem byla od vzniku první myšlenky na její založení a teď je čas převzít plnou odpovědnost. Chci, aby agentura dál rostla, ale zároveň si udržela to, co nás od začátku definuje – silný tým, otevřenou spolupráci a důraz na kvalitní mediální práci,“ říká Blažková ke svému jmenování.

Posílení týmu čtyřmi zkušenými odborníky

Společně s nástupem Barbory Blažkové do role CEO přicházejí do Dingo Media čtyři noví členové týmu. Filip Marek přináší zkušenosti z mediálního trhu. Působil dlouhodobě ve společnosti Czech Promotion a posílí obchodní kapacity v plánování a akvizici. David Daniel se jako zkušený social media manager ujme odpovědnosti za portfolio klientů v rámci správy obsahu na sociálních sítích, do Dingo Media přechází z agentury Konektor.  Zuzana Jirkalová se ujme back office managementu pro hladký chod všech interních procesů, bohaté zkušenosti nasbírala mimo jiné v Plus Production. Robin Jestříbek přichází z prostředí project managementu a ujímá se role account managera.

 Agentura se navíc chystá accountský tým dále rozšiřovat, nyní především o senior media plannery pro zkvalitnění klientského servisu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

Matěj Hušek1
iStock
iStock_Luxus
Photojournalist documenting war and conflict
Václav Moravec
pexels-cottonbro-4865515
Ipsos

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Vodafone výročí
Dentsu ČRo
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Vodafone výročí
Dentsu ČRo
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ