Česká marketingová společnost má nové vedení

Členové prezidia České marketingové společnosti (ČMS) na svém jednání dne 12. 2. 2026 zvolili nové vedení. Novou prezidentkou ČMS se stala PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA. Současně byli zvoleni dva víceprezidenti: Ing. Tomáš David a PhDr. Naděžda Krohová.
V rámci rozdělení kompetencí Ing. Tomáš David bude ve své roli víceprezidenta zodpovědný především za ekonomický chod společnosti, zatímco PhDr. Naděžda Krohová se bude jako víceprezidentka věnovat převážně vztahům s partnery.
Bezprostředně po svém zvolení nová prezidentka ČMS vyzdvihla důležitost týmové práce a pokračovala slovy: „Děkuji za důvěru, kterou vnímám s pokorou a zároveň jako silnou motivaci. ČMS je pro mě především společenství lidí, kteří sdílejí stejné nadšení pro marketing – ať už přicházejí z praxe, agentur, firem, nebo akademického prostředí. Přeji si, aby se u nás každý cítil vítaný a měl prostor se inspirovat, vzdělávat a otevřeně sdílet zkušenosti v prostředí vzájemného respektu. Navážeme na to, co se osvědčilo, a společně budeme rozvíjet i témata, která dnes hýbou oborem – od odpovědného využívání AI až po důvěru, udržitelnost a etické jednání značek.“
Nové vedení ČMS navazuje na dosavadní aktivity společnosti v oblasti výzkumu, profesního vzdělávání, odborných setkání a podpory marketingové praxe. Součástí těchto aktivit jsou také prestižní soutěže Marketér roku a Marketér roku Junior, které dlouhodobě oceňují inspirativní projekty a osobnosti a současně podporují nastupující generaci marketingových talentů. Cílem je dále posilovat komunitní rozměr ČMS, propojovat generace marketérů a vytvářet prostředí, které pomáhá členům rychle se orientovat v dynamicky se měnících trendech i každodenních výzvách marketingové profese.